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الأحد، 07-02-2021 12:40 م

نصائح لتجنب مشاكل البشرة عند ارتداء الكمامة

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الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشاكل في البشرة عند ارتداء الكمامة، خصوصا الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي.

وقد كشفت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه من خلال التنفس تنشأ تحت الكمامة “غرفة رطبة”، فضلا عن تعرض البشرة لاحتكاك ميكانيكي.

وهناك عدة نصائح لتجنب الضرر أثناء ارتداء الكمامة :

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1-عدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل

2-ويجب مراعاة الاكتفاء بوضع كريم ترطيب خفيف ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون

3-الاستغناء عن المكياج، كي لا تتم تغطية البشرة بشكل مزودج (طبقة المكياج والكمامة).


المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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