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الأحد، 04-09-2022 12:50 م

نصائح لتقليل الغثيان

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الوكيل الإخباري - الغثيان من الأعراض التي تزعج الكثيرين، خاصة عندما يحدث بشكل متكرر ومستمر، وقد يتسبب العديد من الحالات في الإصابة بالغثيان، مثل الحمل، وإنفلونزا المعدة، والتسمم الغذائي، ودوار الحركة، والإفراط في تناول الطعام، وانسداد الأمعاء، والارتجاج أو إصابة الدماغ، والتهاب الزائدة الدودية والصداع النصفي. ويوجد العديد من العلاجات البسيطة والسريعة للغثيان، التي تتوفر في كل منزل وتساعد على التخلص من هذا الشعور المزعج.

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إلى جانب الأطعمة والتقنيات السابقة، يُوصى باتباع بعض الخطوات اليومية لتقليل احتمال الإصابة بالغثيان أو المساعدة على تخفيف أعراضه، وأبرزها ما يلي:

 

- تجنّبي الأطعمة الحارّة أو الدهنية: قد يؤدي اتباع نظام غذائي لطيف يتكون من أطعمة مثل الموز أو الأرز أو التفاح أو البسكويت أو البطاطس المخبوزة إلى تخفيف الغثيان وتقليل احتمال اضطراب المعدة.
- أضيفي البروتين إلى وجباتكِ: قد تقاوم الوجبات الغنية بالبروتين الغثيان بشكل أفضل من الوجبات الغنية بالدهون أو الكربوهيدرات.
- تجنّبي الوجبات الكبيرة: قد يساعد اختيار وجبات صغيرة ومتكررة عند الشعور بالغثيان على تقليل الأعراض.
- ابقي مستقيمة بعد تناول الطعام: من المرجح أن يعاني بعض الأشخاص من الارتجاع أو الشعور بالغثيان إذا استلقوا في غضون 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول الوجبة.
- تجنبي الشرب مع الوجبات: قد يؤدي شرب أي سوائل مع الوجبات إلى زيادة الشعور بالامتلاء، مما قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان لدى بعض الأفراد.
- ابقي رطبة: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الغثيان، خاصة إذا كان الغثيان مصحوباً بالتقيؤ، لذلك استبدلي السوائل المفقودة بمرق الخضر أو المشروبات الرياضية.
- تجنّبي الروائح القوية: قد تؤدي إلى تفاقم الغثيان، لاسيما أثناء الحمل.
- تجنّبي مكملات الحديد: يجب على النساء الحوامل اللاتي لديهن مستويات طبيعية من الحديد تجنّب تناول مكملات الحديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى؛ لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الشعور بالغثيان.
- تمرني باستمرار: قد تكون التمارين الهوائية واليوجا طرقاً مفيدة بشكل خاص لتقليل الغثيان لدى بعض الأفراد.

 

سيدتي 

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