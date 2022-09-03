احذر.. التحديق في شاشات الكمبيوتر يصيبك بجفاف العين

الوكيل الإخباري - إذا كان عملك يتطلّب التحديق في الكمبيوتر لفترة طويلة، أو تمضي ساعات أمام الهاتف ربما شعرت برؤية ضبابية بعد تمضية ساعات من النظر إلى الشاشة، والسبب المحتمل أن طبقة الرطوبة على السطح الأمامي للعين تصبح جافة.



ويشرح الخبراء ما يحدث كالتالي: "إذا لم يكن هذا الفيلم المسيل للدموع سلساً ومتساوياً، وبالنوعية والكمية المناسبة، فإن الرؤية تميل إلى المساومة. لذلك، قد يلاحظ الناس أن لديهم رؤية واضحة للحظة واحدة، ثم يرمشون، فتصبح غير واضحة، ويرمشون مرة أخرى فتتضح الصورة".



وخلال التحديق الطويل في الشاشات يقل معدل الوميض، فبلاً من أن ترمش كل 5 إلى 7 ثواني، يصبح المعدل كل 15 إلى 20 ثانية، ما يؤدي إلى جفاف سطح العين.



لذلك، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تحدق في الشاشة طويلاً، جرّب قاعدة 20-20-20 التي تقول: "كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء ما على بعد 20 قدماً، وأغلق عينيك لمدة 20 ثانية".



ويعتبر الوميض أو الرمش المنتظم أمراً هاماً لصحة العيون ووضوح الرؤية. فإذا كنت تشعر بجفاف العين باستمرار، ينصحك الأطباء باستخدام قطرة المضادة لجفاف العين، وهي متوفرة من دون وصفة طبية، لأن زيادة الجفاف باستمرار يؤثر على صحة العيون على المدى الطويل.

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