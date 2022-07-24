هكذا تفرق بين الخرف والزهايمر

الوكيل الإخباري - الخرف مصطلح شامل لأعراض مثل ضعف الذاكرة والتفكير الذي يتداخل مع الحياة اليومية، وهو ليس مرضاً محدداً. أما مرض الزهايمر فهو شكل محدد من أشكال الخرف، وتشير التقارير الطبية بأن 70% من المصابين بالخرف من مرضى الزهايمر.

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ولا يتعلّق الأمر هنا بفقدان المفاتيح، ونسيان المكان الذي أوقفت فيه سيارتك. إنه يتعدّى ذلك إلى: صعوبة التواصل واللغة، وصعوبة التركيز والانتباه، والمنطق والحكم الخاطئين، وضعف الإدراك البصري.



وتعتبر الآلية الكيميائية لتطوّر الزهايمر هي النمط الأكثر تعقيداً بين أنواع الخرف.

وتتضمن أنواع الخرف: الخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي، ومرض باركنسون.

الأعراض الشائعة للخرف:

• تراجع في الذاكرة.

• التغييرات في مهارات التفكير.

• ضعف مهارات الحكم والاستدلال.

• قلة التركيز والانتباه.

• التغييرات في اللغة.

• التغييرات في السلوك.

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