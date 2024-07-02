هل تؤثر مكملات الفيتامينات على طول العمر؟

الوكيل الإخباري- يتناول نحو ثلث الشعب الأمريكي الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات المتعددة، رغم دراسات سابقة تشير إلى أن تأثيرها محدود في تحسين الصحة بشكل عام.

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والآن، أظهرت دراسة جديدة نُشرت في إحدى الدوريات العلمية وشملت زهاء 400 ألف شخص أن تناول حبوب الفيتامينات التي تعرف باسم "Multi Vitamins" لا يساعد في إطالة العمر.

وتقول الباحثة إيريكا لوفتفيلد من المركز الوطني الأمريكي لأبحاث السرطان، إنه بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مع الأمراض المزمنة الرئيسية، "لم نجد أي دلائل على أن حبوب الفيتامينات المتعددة تساعد في إطالة العمر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولونها بشكل منتظم".

وقامت المجموعة البحثية تحت رئاسة لوفتفيلد بتحليل البيانات التي وردت في ثلاث دراسات شملت أكثر من 390 ألف شخص خضعوا لمتابعة صحية لفترة تصل إلى 27 عاماً في المتوسط، وكانت أعمارهم تبلغ في المتوسط 61 عاماً لدى بدء الدراسة.



وخلال قرابة ثلاثة عقود من المتابعة المستمرة، توفي زهاء 165 ألف من المتطوعين في التجربة، من بينهم 50 ألف فارقوا الحياة إثر إصابتهم بالسرطان و35 ألف بسبب أمراض القلب ونحو 9275 توفوا بسبب السكتات الدماغية.

وبحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، لم يرصد الفريق البحثي أي صلة بين تناول حبوب الفيتامينات المتعددة واحتمالات الوفاة طوال فترة الدراسة، مع التأكيد على أن العرق والنوع وطبيعة التعليم ونوعية الوجبات الغذائية الخاصة بالمتطوعين لم تؤثر على نتائج البحث.



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