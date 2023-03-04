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السبت، 04-03-2023 04:55 م

هل تناول الفول الأخضر آمن أثناء الرجيم؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر الفول الأخضر من الخضروات الموسمية التي ينتظرها الكثيرون كل عام، ليس لطعمه اللذيذ، ولكن لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة، كالفيتامينات، والمعادن، والبروتين النباتي، وحمض الفوليك، والألياف التي تساعد في عملية الهضم، ما يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة، لكن ماذا عن دوره أثناء الرجيم؟

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن الفول الأخضر يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، وذلك لعدة أسباب، مشيرًا إلى أنه قليل السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون، ونسبة جيدة من البروتين والألياف.

وأضاف ناجي، أن الفول الأخضر يحتوي على الفيتامينات والأحماض الآمنية المفيدة، ومع ذلك لا يمكن الإفراط في تناوله أثناء الرجيم، لافتًا إلى إمكانية تناول ما يقرب من 250 جرام بديًلا لوجبة العشاء.

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وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن السعرات الحرارية في الفول الأخضر قليلة للغاية، حيث إنه في كل 100 جرام، به ما يقرب من 200 سعرة حرارية.


وحذر ناجي، من تناول الفول الأخضر قبل النوم مباشرة أو في ساعات متأخرة من الليل، لتجنب الشعور بالاضطرابات التي تصيب القولون، فضلًا عن أن الإكثار من تناوله يتسبب في كسر كرات الدم الحمراء.

 

 

الكونسلتو الطبي

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