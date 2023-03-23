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الخميس، 23-03-2023 12:32 م

هل كسر حبة الدواء إلى نصفين يُقلّل من فعاليته؟

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الوكيل الإخباري- حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من كسر حبة الدواء قبل استشارة الصيدلي. ونشرت بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة.

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بداية، يجب أن تتأكد من وجود علامة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين. وبذلك، ستضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساوٍ.

وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فعالية وجودة الدواء.


ويبقى من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.

وتتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.

 

سي ان ان 

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