هل يساهم الرمان في مقاومة سرطان القولون ؟

الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن مادة الإيلاجيتانين التي توجد في الرمان وكذلك في الفراولة (الفريز) والتوت والمكسرات، وعلى الأخص الجوز، لديها القدرة على مقاومة سرطان القولون والمستقيم من خلال تعزيز المناعة.



وقال الدكتور دومينيك دينك الباحث الرئيسي في الدراسة من مستشفى جامعة فرانكفورت بألمانيا: "النتائج التي توصلنا إليها مثيرة بشكل خاص لأن التركيز ليس على الخلية السرطانية، وإنما على الجهاز المناعي والدفاع الطبيعي ضد السرطان".



وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، بينت أبحاث الدراسة التي أجريت في المختبر أن عملية هضم الرمان تحفز على تفتيت وانهيار "القوى الخلوية" القديمة أو الزائدة عن الحاجة المعروفة باسم الميتوكوندريا. ويشجع هذا بدوره على إنشاء ميتوكوندريا جديدة وإبطاء أمراض الشيخوخة.



وقالت النتائج: "تقدم الدراسة دليلاً إضافياً على أن اتباع نظام غذائي جيد، بما في ذلك الفواكه والخضروات المتنوعة التي تحتوي على مغذيات عديدة، ليس مفيداً للصحة العامة وطول العمر فحسب، بل لديه أيضاً القدرة على تقليل العدوى ومخاطر الإصابة بالسرطان".

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