هل يسبب ارتجاع المريء البلغم؟

الوكيل الإخباري-ارتجاع المريء مشكلة شائعة تحدث نتيجة ارتداد أحماض المعدة ما يسبب حرقة المعدة والتجشوء والشعور بعدم الراحة، ولكن في بعض الحالات قد يتزامن ارتجاع المرئ مع تكون للبلغم في مؤخرة الحلق، فماذا يشير ذلك؟

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نستعرض في التقرير التالي العلاقة بين ارتجاع المريء وتكون البلغم في الحلق، وفقًا لـ "Web MD" و"Cleveland clinic





يعاني البعض من تكون البلغم في مؤخرة الحلق بالتزامن مع ارتجاع المرئ، يحدث هذا عندما تعود محتويات المعدة بما في ذلك الحمض والإنزيمات إلى المريء وتجرح أنسجة الحنجرة والبلعوم، وتعرف تلك الحالة بالارتجاع الحنجري البلعومي.



السبب هو خلل في عضلات المريء العاصرة العلوية والسفلية، من المفترض أن تحافظ هذه العضلات على حركة الطعام في الاتجاه الصحيح من الفم إلى المعدة، وتمنع العضلة العاصرة المريئية السفلية حمض المعدة من الصعود إلى المريء.



عند حدوث خلل وظيفي يتسبب حمض المعدة في تهيج أنسجة المريء الموجودة فوق المعدة مباشرة، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل:



- التهاب الحلق.

- بحة خفيفة في الصوت.

- إحساس بوجود كتلة في الحلق.

- الإحساس بوجود مخاط في الحلق أو بالتنقيط الأنفي الخلفي.

- السعال المزمن.

- صعوبة في البلع.

- تهيج الحنجرة.



على الرغم من أن محتويات المعدة تتلامس مع المريء السفلي قبل الوصول إلى الحلق إلا أن حوالي 35% فقط من الأشخاص المصابين بالارتجاع الحنجري البلعومي يعانون أيضًا من ارتجاع المريء، لا يوجد تفسير واضح لذلك ولكن قد تكون الحنجرة والبلعوم أكثر حساسية للحمض من المريء.



وقد يتجمع الحمض المرتجع في الحنجرة والبلعوم مما يؤدي إلى التعرض لفترات طويلة، عادة ما تكون أعراض الارتجاع المعدي المريئي أسوأ عند النوم أو الاستلقاء، بينما يحدثاللارتجاع الحنجري البلعومي غالبًا عندمعند الوقوف أو ممارسة الرياضة

كيف يمكن علاج الارتجاع الحنجري البلعومي؟



لا تحتاج معظم حالات الارتجاع الحنجري البلعومي إلى رعاية طبية ويمكن إدارتها من خلال تغيير نمط الحياة، بما في ذلك ما يلي:



-اتباع نظامًا غذائيًا مناسب منخفض الدهون وخالي من الأطعمة الحامضة والحارة.

- تناول وجبات صغيرة متكررة.

- فقدان الوزن.

- تجنب استخدام الكحول والتبغ والكافيين.

- تجنب تناول الطعام قبل النوم على الأقل بساعتين.

-تناول مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية.



متى يشير الارتجاع الحنجري البلعومي إلى مشكلة أكثر خطورة؟



في بعض الحالات لا يستجيب المريض للعلاجات المنزلية واتباع نمط حياة صحي وتزداد أعراض الارتجاع وتراكم البلغم، كما قد تظهر بعض العلامات الأخرى والتي تشير لضرورة استشارة الطبيب، ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي:

- التهاب الحلق الذي لا يستجيب للعلاج.

- سعال مزمن.

- تقرحات في الحلق,

- تفاقم الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية.





الكونسلتو الطبي

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