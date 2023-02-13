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الإثنين، 13-02-2023 10:57 ص

هل يشير شمع الأذن الأسود إلى وجود مشكلة خطيرة؟

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الوكيل الإخباري - شمع الأذن هو أحد العناصر التي تقوم الأذن بإفرازها، مما يساعد في الحفاظ عليها وحمايتها من فرص الإصابة بأي أمراض، ولكن في بعض الحالات قد يؤثر ذلك سلبًا على الصحة وغالبًا ما يتطلب استشارة الطبيب المختص.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بالشمع الأسود، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أسباب شمع الأذن الأسود
لا يمكن أن يدل شمع الأذن الغامق على قلة النظافة الشخصية، بل يشير في الكثير من الحالات إلى وجود مشكلة صحية من بينها:

1- تراكم شمع الأذن
قد يدل شمع الأذن الداكن أو الأسود على تراكم الشمع داخل الأذن لفترة طويلة، حيث تنتج الغدد الموجودة داخل قناة الأذن الشمع بشكل مستمر، مما يتطلب تنظيف الأذن باستمرار أثناء الاستحمام أو مسحها جيدًا كل 10 أيام أو استشارة الطبيب المختص لإزالة الشمع بطريقة سليمة.


2- وجود أجسام غريبة بالأذن
يمكن أن تتسبب طريقة إزالة شمع الأذن بعض المضاعفات الصحية أو دخول أجسام غريبة في الأذن مما يتسبب في تراكم الشمع داخل الأذن لفترات طويلة وخروجه بعد فترة من الأذن باللون الأسود.

3- شمع الأذن المضغوط
عادًة ما يظهر شمع الأذن الأسود نتيجة ضغط الشمع داخل الأذن لفترات طويلة، بالإضافة إلى بعض الأعراض المزعجة مثل ألم الأذن والدوخة وفقدان السمع المؤقت، وعادًة ما يحدث ذلك لكبار السن مما يتطلب استشارة الطبيب المختص لإزالة هذا الشمع وتقليل فرص الإصابة ببعض المضاعفات الصحية.


علاج شمع الأذن الأسود
نادرًا ما تحدث هذه الحالة ولكن في حالة وجود بعض الأعراض فمن الأفضل الحصول على العلاج المناسب أو الاستشارة الطبية، حيث تتضح طرق العلاج في:

1- قطرات الأذن
تساعد قطرات الأذن المصنوعة من بيروكسيد الهيدروجين أو الزيوت الطبيعية على فتح قناة الأذن وخروج أي شمع من الأذن ولكن يتم ترك القطرة بضع دقائق ثم إمالة الرأس إلى الجانب الأخر ومن ثم يخرج الشمع من تلقاء نفسه.

2- إزالة الشمع بواسطة الطبيب
قد يلجأ الطبيب إلى إزالة شمع الأذن الأسود بالطريقة اليدوية مع استعمال أداة معقمة جيدًا ومحاول استئصال الشمع وإخراجه من الأذن دون الضغط عليها لتجنب التعرض لأي مضاعفات.

مضاعفات شمع الأذن الأسود
يمكن أن تظهر بعض المضاعفات الصحية نتيج تراكم شمع الأسود في الأّن لفترات طويلة من بينها:

- الشعور بالدوار.

- فقدان السمع.

- ظهور الشمع باللون الأسود أو الدموي.

- تمزق طبلة الأذن.

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