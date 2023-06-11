ما أبرز منتجات الطعام عالية الملح وقليلة الملح؟

الوكيل الإخباري- تحتوي العديد من منتجات الطعام على كميات كبيرة من الملح. ويجب أن يكون الأشخاص على دراية بها بهدف المحافظة على صحة الجسم بشكل أفضل.



نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأبرز منتجات الطعام التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتلك التي تحتوي على كمية متوسطة من الملح، وأخرى قليلة الملح.

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منتجات عالية الملح:

الأجبان بأنواعها

مكعبات مرق الدجاج

المعلبات

أنواع الحساء جاهزة التحضير

منتجات متوسطة الملح

رقائق الذرة

رقائق البطاطس

التونة



منتجات قليلة الملح:

البيض

الزبادي والألبان

الفاكهة

الخضار



سي ان ان