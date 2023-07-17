ينبغي البحث عنها .. 11 عارضا خطيرا في جسمك

الوكيل الاخباري - قد تختلف أعراض سرطان الدم اعتمادا على نوعه، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك فقدان الوزن غير المبرر.

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وتسرد مؤسسة اللوكيميا (Leukaemia) نحو 11 من الأعراض المرتبطة بسرطان الدم.

فقدان الوزن غير مبرر.



يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر أحد أعراض الإصابة بسرطان الدم، حيث يمكن للخلايا السرطانية ورد فعل الجسم تجاهها أن يغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويقلل من العضلات والدهون.



ابحث عن فقدان الوزن الذي يبدو غير معتاد بناء على نظامك الغذائي الحالي وممارسة الرياضة.



كدمات أو نزيف غير مبرر

يمكن أن يحدث هذا مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يساعد على تجلط الدم.

وتشرح مؤسسة Leukaemia: "قد يكون لديك نزيف من أنفك أو لثتك، أو نزيف مطول من جرح، أو فترات غزيرة، أو دم في بولك أو برازك في حالات نادرة جدا، قد يحدث نزيف في المخ، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض عصبية".



وقد تظهر أيضا نمشات، بقع دم حمراء صغيرة مرتفعة تحت الجلد، وغالبا ما تبدأ على الساقين. على البشرة الداكنة، يمكن أن تظهر أغمق من الجلد المحيط بها.



كتل أو تورمات

يمكن أن تحدث هذه نتيجة لبناء غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء في الغدد الليمفاوية.



وتنصح Leukaemia أنه من المرجح أن تلاحظ هذه الأعراض في رقبتك أو إبطك أو فخذك، فهي عادة ما تكون آلاما، على الرغم من أن بعض الأشخاص يجدونها مؤلمة، وإذا كانت هناك كتل أو انتفاخات أخرى داخل جسمك، مثل رئتيك، فقد يتسبب ذلك في الشعور بالألم أو عدم الراحة أو ضيق التنفس.



ضيق في التنفس

يمكن أن يحدث هذا بسبب فقر الدم، وهو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء وتقول Leukaemia إنك قد تتوقع ضيق التنفس حتى عندما تكون مستريحا، أو تشعر بالإغماء أو بالدوار، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.



تعرق ليلي

قالت Leukaemia إن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية أو اللوكيميا قد يعانون من هذا، على الرغم من أن السبب غير معروف.



عدوى متكررة أو شديدة

يمكن أن يحدث هذا بسبب انخفاض مستوى خلايا الدم البيضاء، وهي مهمة لمكافحة العدوى.

وتقول Leukaemia إنك قد تتوقع عدوى مستمرة أو متكررة أو حادة، تشبه أعراض الإنفلونزا، وتقرحات في الفم لا تختفي.



حمى منتظمة ومتكررة

يمكن أن يكون السبب هو انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء. وتقول Leukaemia إنك قد تتوقع "حمى تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى حتى لو لم تكن هناك أي علامات أخرى واضحة للعدوى".



طفح جلدي غير مبرر أو حكة في الجلد

تقول Leukaemia إن الطفح الجلدي يمكن أن يكون سببه انخفاض مستوى الصفائح الدموية. وتضيف: "يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم من الحكة، لكننا لا نفهم تماما أسباب ذلك حتى الآن".



وقد تلاحظ بقعا حمراء صغيرة في الجلد (نمشات) أو طفح جلدي أرجواني.

ويمكن أن تكون الحكة، عندما تحدث بسبب سرطان الغدد الليمفاوية، شديدة وقد تسبب إحساسا بالحرقان، ويمكن أن تظهر النمشات على الجلد الداكن أغمق من الجلد المحيط.



ألم في عظامك أو مفاصلك أو بطنك

يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف العظام وتراكم خلايا الدم غير الطبيعية في الطحال.

وتقول Leukaemia إن المايلوما يمكن أن تسبب ألما في أي عظام كبيرة مثل ظهرك أو ضلوعك أو وركيك، وقد تشعر بالشبع بعد تناول كميات صغيرة فقط، وتشعر بعدم الراحة تحت ضلوعك على الجانب الأيسر، وتنتفخ أو تتورم، أو قد تشعر بألم في بعض الأحيان.



تعب

يمكن أن يحدث التعب نتيجة لفقر الدم. وتقول Leukaemia إن هذا قد يكون مصحوبا أيضا بالشعور بالإغماء والصداع.



بشرة شاحبة بشكل غير عادي

يمكن أن يحدث هذا أيضا نتيجة لفقر الدم.

روسيا اليوم