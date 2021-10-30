الوكيل الإخباري - 10 أطعمة ومشروبات تحارب سرطان الثدي، أحد السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء وإن كان للرجال حصة زهيدة من هذا المرض.



ومع اقتراب شهر التوعية من سرطان الثدي على الإنتهاء، شهر أكتوبر، فإن الدعوة المتكررة لجميع السيدات لعدم الخوف من الفحص الدوري والكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة وتسريع عملية الشفاء والتعافي بشكل كبير، لا تتوقف بانقضاء شهر التوعية وإنما تستمر بنفس الزخم والقوة.

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للنظام الغذائي الدور الأبرز في الوقاية من سرطان الثدي أو زيادة خطر الإصابة به، فضلاً عن عوامل حياتية أخرى مثل التدخين والسمنة وكثرة التوتر. ويساعد التركيز على بعض أصناف الطعام الغنية بمضادات الأكسدة، في محاربة الأورام السرطانية المسببة لسرطان الثدي.

وأفضل 10 أطعمة ومشروبات تحارب سرطان الثدي بحسب نتائج عشرات الأبحاث هي الآتية:



1- التفاح: فاكهة غنية بمادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة للأورام، خاصة أورام سرطان الثدي والقولون.

2- الرمان: يمتاز بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة مثل الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين، ويحمي تناول الرمان الجسم من سرطان الثدي والكبد والبروستاتا والقولون.

3 - التوت: فضلاً عن طعمها اللذيذ، تحتوي فاكهة التوت على مضاد الأكسدة القوي (الأنثوسيانين) الذي يقلل نسبة الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدي والمبيض والقولون والكبد والبروستاتا.

4 - عصير البروكلي: من المشروبات التي تحارب سرطان الثدي وعنق الرحم والمبيض، كونه يحتوي على (إندول 3 كاربينول) وهو من مضادات الأكسدة القوية.

5 - عصير الطماطم: غني بمادة الليكوبين وهي من مضادات الأكسدة ذات الدور القوي في الوقاية من أنواع عدة من السرطان، منها سرطان الثدي والرحم والرئة والمعدة والبروستاتا.

6 - الثوم: من أقوى مضادات الأورام السرطانية، ويحول دون تكوَن النتروزامين وهي من المواد المسرطنة التي تتسبب بأمراض سرطان الثدي والكبد والقولون.

7 - الزنجبيل: مادة فعالة في محاربة سرطان الثدي بفضل غناها بمضادات الأكسدة التي تمنع نمو وتطور الخلايا السرطانية. ويقي تناول الزنجبيل من أورام الثدي والبروستاتا والمبيض القولون والمستقيم والرئة والبشرة والبنكرياس.

8 - السبانخ: من الخضروات الورقية الغنية بمضاد الأكسدة (اللوتين) ومركبي الكاروتينات والزياكسانثين، وتحمي السبانخ من أنواع عدة من السرطان منها سرطان الثدي.

9 - الشاي الأخضر: من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والمكافحة للسرطان، خاصة الجلد والبنكرياس والمريء.

10 - الجوز: من أنواع المكسرات الغنية بمادة البوليفينول والمواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة، ويساعد تناول الجوز باستمرار في الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا والجلد.

المصدر - هي