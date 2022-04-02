السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

العواد : عروض تنافسية في المطاعم على الفطور والسحور

موعد السحور وآذان الفجر في أول أيام رمضان بالأردن

السير: خطة مُحكمة لشهر رمضان.. ولن نتهاون مع مرتكبي المخالفات

بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

فلكي أردني يؤكد: صيام الأحد هو الصحيح

مصدر حكومي يوضح حول العطلة بيوم المئوية 11 نيسان

الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان

أسعار الذهب والدولار في مصر

السبت، 02-04-2022 11:57 ص

3 أنواع من الفواكه تسبب زيادة الوزن

فواكه_تزيد_الوزن


الوكيل الإخباري-كشف البروفيسور فلاديمير خافينسون، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، عن الفواكه والثمار التي تساعد على زيادة الوزن.

اضافة اعلان

ويشير البروفيسور في حديث تلفزيوني إلى أن تناول الموز والعنب والتين باستمرار يساعد على زيادة الوزن، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الغلوكوز.


ويقول، "يساعد الغلوكوز عند وجوده في الجسم على إفراز الأنسولين، الذي يساعد على تحويل الغلوكوز إلى دهون تتراكم في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن".


وينصح البروفيسور، بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات وعدم الإفراط بتناولها.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تمر

لهذا السبب يجب تناول التمر قبل الماء في الإفطار

الضغط_النفسي_أسبابه_وعلاجه

أعراض الضغط النفسي الشديد وطرق العلاج

127-101624-muzzle-skin-troubles-2

الكمامة ومتاعب البشرة.. 4 نصائح لتجنب الحكة والالتهاب

47-193532-signs-symptoms-menopause-women-overcome_700x400

أمراض العيون التي تصيب النساء في سن اليأس

5ca4549a8858b

التهرب والنسيان علامتان تشيران إلى إصابة طفلك بهذا المرض

7-tips-you-you-want-fast

للأم الحامل.. لا تصومي في هذه الحالات