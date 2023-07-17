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الإثنين، 17-07-2023 09:02 ص

احذر.. التورم في هذا الجزء من الجسم علامة على مرحلة متطورة من مرض في الكبد

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الوكيل الإخباري- الكبد مسؤول عن أكثر من 500 عملية جسدية أساسية، وتعد معالجة الأغذية، ومحاربة الأمراض، وإزالة السموم من الدم من بين هذه المهام.

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في كثير من الأحيان لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني إلا في مرحلة لاحقة وبحسب الخبراء إذا تضرر الكبد بأي شكل من الأشكال، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة أهمها الكبد الدهني الذي يؤدي غالباً إلى تليف الكبد، وقد تظهر بعض أعراض هذه المشاكل على شكل انتفاخات في أجزاء مختلفة من الجسم.


فيما يلي 5 أجزاء مختلفة من الجسم تظهر عليها انتفاخات ناجمة عن تليف الكبد، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



الأرجل
عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، يتراكم الضغط في الأوردة الموجودة في الأرجل، ما يؤدي إلى تضخم هذه الأوردة. يحد الضغط من تدفق الدم في الكبد، ونتيجة لذلك، لا تستطيع الكلى إخراج الكثير من الملح من الجسم، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تورم الأوردة في الرجلين بجدية.


الكاحلان
تعد الوذمة في الكاحلين، أحد أعراض أمراض الكبد. يمكن أن يسبب تورم الكاحلين مشاكل في القدرات الحركية ويسبب عدم الراحة.


القدمان
لدى بعض المرضى، يمكن أن ينتشر التورم من الكاحل إلى القدمين أيضاً، غالباً ما يُنظر إلى القدم المتورمة كأثر جانبي ليوم عمل شاق، ولكن قد تكون هناك مشكلات أساسية للتورم المنتظم في القدمين.


البطن
في كثير من الأحيان، لا يظهر هذا العرض إلا في مرحلة لاحقة من المرض، إذ يمكن أن يظن المريض أن التورم في البطن مجرد انتفاخ، وإذا تُرك دون علاج ، فقد يتطور تورم البطن إلى سرطان أو فشل الكبد.


أطراف الأصابع
يعد تعجّر الأصابع، حيث تنتشر أطراف الأصابع وتصبح أكثر استدارة من المعتاد، من أعراض تليف الكبد، ويجب على المرء استشارة الطبيب على الفور والحصول على العلاج في الوقت المناسب إذا استمرت الحالة.

 

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