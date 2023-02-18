3 علامات تشير إلى ارتباط "الحازوقة" بالسكتة الدماغية

الوكيل الإخباري - تتعدد أسباب الفواق أو ما يعرف بالحازوقة، لكن تنشيط أعصاب معينة متبوعاً بانقباض الحجاب الحاجز يفسر بشكل أفضل كيفية تحفيز هذا الانعكاس.



ووفقاً للباحثين، يظهر الفواق عادة عند المدخنين كما لاحظت المستشفيات ووحدات الرعاية حالات الفواق لدى المرضى الذين يعالجون من السكتات الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان.



ويُساء فهم كيفية حدوث الفواق بالضبط، لكن الخبراء يعتقدون أن الأسباب تختلف باختلاف الأشخاص. وهناك إجماع عام على أن تهيج وتحفيز الأعصاب الحجابية والأعصاب المبهمة هي المسؤولة عن ذلك. ومع ذلك، فقد أبلغ الأطباء في إيطاليا عن حالات يمكن أن يصاب فيها الرجال بالفواق بمجرد حلق اللحى ومداعبتها.



ومن بين الأسباب الأكثر غموضاً لهذه الحالة السكتة الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان. وتنص News Medical Life Sciences على أن قائمة السرطانات المرتبطة بالفواق واسعة النطاق وتشمل:



سرطان المريء

سرطان المعدة

سرطان البنكرياس

بعض أورام المخ

أورام المنصف

سرطان الرئة.



وفي هذه الظروف، قد يتطور الفواق عندما تتهيج الأعصاب التي تخدم الحجاب الحاجز.



وأوضح تيموثي بفانر، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بمركز تكساس إيه آند إم للعلوم الصحية: "أي شيء يتسبب في انتفاخ معدتك يمكن أن يسبب الفواق. المدخنون عرضة للفواق لأنهم يبتلعون الهواء باستمرار. وفي بعض الأحيان نرى الفواق المستعصي لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الدماغ أو الغدد الليمفاوية أو سرطان المعدة".



وفي السكتة الدماغية، يُعتقد أن الاضطرابات في مسارات الناقل العصبي في الجهاز العصبي المركزي قد تؤدي إلى الفواق. وغالباً ما يتم ملاحظة هذه الاضطرابات في أدمغة المرضى الذين يعالجون من أورام المخ أيضاً.



وفي حديثها إلى صحيفة هافينغتون بوست، أوضحت أخصائية الأعصاب ديانا جرين-تشاندوس أنه من المهم البحث عن علامات أخرى لتحديد ما إذا كنت تعاني من سكتة دماغية. الخدر أو عدم وضوح الرؤية أو الارتباك المفاجئ، على سبيل المثال، هي مؤشرات رئيسية للحالة. وأوضح الدكتور غرين تشاندوس أن الفواق الناتج عن السكتة الدماغية من المرجح أن يكون "مؤلماً وقاسياً وشديداً ويأتي من العدم".



وفي استطلاع أجرته الباحثة وفريقها، سُئل ألف شخص عن سكتاتهم الدماغية، وكان 10 في المائة من النساء على دراية بأن الفواق هو مؤشر على الحالة. وفي سرطان المعدة، تختلف الأسباب قليلاً، فقد تحدث فقط عندما تتوقف المعدة عن العمل وتصبح منتفخة وممتدة.



ولتحديد ما إذا كان السرطان هو سبب الفواق، قد يكون من المفيد البحث عن علامات رئيسية أخرى للمرض مثل فقدان الوزن والتعب. ويقول الباحثون إن الفواق الذي يستمر لمدة أطول من 48 ساعة أو يعود في كثير من الأحيان يجب أن يخضع لفحص الطبيب، لمعرفة ما إذا كان الفواق ناتجاً عن حالة صحية أو دواء يتناوله المريض، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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