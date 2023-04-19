3 فواكة قد تعيق خسارة الوزن.. تجنبها

الوكيل الإخباري- هل تحاول خسارة الوزن إلا أنك لا تنجح؟ قد تكون الأطعمة التي تتناولها هي السبب حتى وإن كانت فاكهة كخيار وجبة خفيفة!

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فبحسب خبير النظام الغذائي الدكتور مايكل موسلي، ليست كل الفاكهة على قدم المساواة، حيث إن بعضها قد يعيق بالفعل فقدان الوزن، وفق صحيفة The Sun البريطانية.



المانغو والأناناس والبطيخ

وقال على موقعه على الإنترنت إنه يجب تجنب "الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ" بسبب محتواها العالي من السكر.



فيما اقترح بدلاً من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى، موضحاً أن هذه الفواكه تحتوي على "نسبة سكر أقل" من مثيلاتها الاستوائية.



كذلك تحدث في البودكاست الخاص به على بي بي سي "Just One Thing"، عن الفوائد الصحية لتناول تفاحة في اليوم، حيث قال إن هذه "الوجبة الخفيفة اللذيذة" يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقوي العقل وتقلص محيط الخصر.



وأضاف أن قشر التفاح مليء بمركبات كيميائية تسمى "فلافونويد" يمكن أن تساعد في صحة القلب والوظيفة الإدراكية.





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