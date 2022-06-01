الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء

تقرير يرصد ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج

النتشة: الوصاية الهاشمية الدرع الواقي للمقدسات في القدس

حتى لا ترتفع الاسعار.. مطالب باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات

السواعير: طرح الثقة بوزير الطاقة في حال استمرار ارتفاع المحروقات

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم لمدة اسبوع

الأوقاف: الخميس آخر موعد لتسليم تصاريح الحج

مصادر :قرار "المركزي" لن يؤثر على قيمة وآلية وإجراءات تقديم التسهيلات والقروض

وزارة النفط العراقية تكشف عن صادراتها من النفط الخام وإيراداتها في مايو

الأربعاء، 01-06-2022 03:48 م

4 انواع فواكة لعلاج الإمساك المزمن

tbl_articles_article_21305_228e818dccc-e0ac-4cab-9402-4facb569eb2d


الوكيل الإخباري - تعتبر الملينات والأدوية الحل الأسرع الذي يلجأ إليه الكثير حال معاناتهم من الإمساك المزمن، في حين يمكن أن تلعب بعض الفواكه الطازجة الدور نفسه.

اضافة اعلان

 

فواكة تحارب الإمساك

 

1- الفواكه الحمضية
يُراعى تناول ثمرة واحدة من البرتقال يوميًا لاحتوائها على 4 جرام من الألياف، أي حوالي 14% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم منه.

 

2- التفاح
يزيد الإمساك المزمن من حدة الشعور بالانتفاخ، ومن ثم يمكن أن يكون تناول المزيد من التفاح سواء الأحمر أو الأصفر أو الأخضر بمثابة علاجًا سحريًا للإمساك، لأنه ببساطة يعد مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية.

 

3- الكيوي
يندرج الكيوي تحت قائمة الفواكه الغنية بالألياف التي تحارب الإمساك المزمن، حيث توفر ثمرة واحدة من الكيوي أكثر من 2 جرام من الألياف، أي حوالي 8% من الحصة اليومية اللازمة للجسم.

 

4- الفراولة
يوفر كوب واحد من الفراولة الطازجة 3 جرام من الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء لإخراج البراز، لذا يفضل تناولها مع الشوفان وحبوب الإفطار في الصباح أو مع كوب من الزبادي على وجبة العشاء.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock_6706202_wide

تعرف على طرق علاج الربو عند الرضع

new_204059_4774_soc

الخضروات والفاكهة تقلل فرط النشاط لدى الاطفال

2020_12_11_8_59_43_771

روسيا تعرض على كوريا الشمالية إمدادها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

growing-pains-1132x670

طرق طبيعية لتخفيف آلام النمو عند الأطفال

احذري-تقديم-الينسون-لطفلك-الرضيع-لهذا-السبب

الجرعـة السحرية لطفلك

water

ابتعد عن هذه الأطعمة في الحر لأنها تزيد شعورك بالعطش

أخبار متعلقة
2201921204454322897513

فوائد لا تحصى للتين المجفف