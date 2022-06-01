4 انواع فواكة لعلاج الإمساك المزمن

الوكيل الإخباري - تعتبر الملينات والأدوية الحل الأسرع الذي يلجأ إليه الكثير حال معاناتهم من الإمساك المزمن، في حين يمكن أن تلعب بعض الفواكه الطازجة الدور نفسه.

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فواكة تحارب الإمساك

1- الفواكه الحمضية

يُراعى تناول ثمرة واحدة من البرتقال يوميًا لاحتوائها على 4 جرام من الألياف، أي حوالي 14% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم منه.

2- التفاح

يزيد الإمساك المزمن من حدة الشعور بالانتفاخ، ومن ثم يمكن أن يكون تناول المزيد من التفاح سواء الأحمر أو الأصفر أو الأخضر بمثابة علاجًا سحريًا للإمساك، لأنه ببساطة يعد مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية.

3- الكيوي

يندرج الكيوي تحت قائمة الفواكه الغنية بالألياف التي تحارب الإمساك المزمن، حيث توفر ثمرة واحدة من الكيوي أكثر من 2 جرام من الألياف، أي حوالي 8% من الحصة اليومية اللازمة للجسم.

4- الفراولة

يوفر كوب واحد من الفراولة الطازجة 3 جرام من الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء لإخراج البراز، لذا يفضل تناولها مع الشوفان وحبوب الإفطار في الصباح أو مع كوب من الزبادي على وجبة العشاء.

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