5 آثار صحية عند التوقف عن تناول الخبز الأبيض

الوكيل الإخباري - الخبز الأبيض له سمعة سيئة، خاصة في عالم الصحة، ولكن هل هذه الشطيرة اليومية أو قطعة الخبز المحمص سيئة للغاية بالنسبة للإنسان؟

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ويقول أطباء التغذية إنه رغم فوائد الخبز الأبيض الصحية العديدة؛ فإنه لا ينصح بالإفراط في تناوله لأنه يسبب زيادة الوزن، وفي الوقت نفسه يمكن أن تحدث تأثيرات عديدة في الجسم عند التوقف عن تناوله، والتي يستعرضها هذا التقرير.

تحسن الحالة النفسية





الخبز الأبيض هو غذاء مرتفع نسبة السكر في الدم بقيمة 71 (مقارنة بشريحة خبز مصنوعة 100٪ من الحبوب الكاملة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم 51).

لذا، التوقف عن تناول الخبز الأبيض والتحول إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من مؤشر نسبة السكر في الدم، يمكن أن يساعد على تحسن التقلبات المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

تقليل الوزن

إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن، فإن استبدال الخبز الأبيض ببدائل مليئة بالعناصر الغذائية يمكن أن يساعد على الوصول لهدفك.

تحسن سكر الدم

يتم هضم الخبز الأبيض بسرعة ويمكن أن يسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم يتبعها تحطم سريع.

ويساعد تناول مجموعة متنوعة غنية بالعناصر الغذائية والألياف بدلا من الخبز الأبيض على خفض نسبة السكر في الدم بطريقتين.

أولا، نظرا لأن الألياف غير قابلة للهضم، فإنها تقلل من صافي الكربوهيدرات في الطعام حتى لا يتأثر سكر الدم بالقدر نفسه.

وثانيا، تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاضه بشكل أبطأ حيث تؤدي معالجة الألياف إلى إبطاء عملية الهضم.

الشعور بالطاقة

نظرًا لأن الخبز الأبيض يتحلل بسرعة، فإنه يمنح الشخص دفعة من الطاقة بعد وقت قصير من تناوله.

ومن هنا، ينصح باستبدال الخبز الأبيض بشطيرة مصنوعة من الحبوب الكاملة، للحصول على الطاقة المطلوبة.



تحسن نسبة الكوليسترول

إذا كنت تحاول الابتعاد عن الدهون لخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ولكن دون نجاح، فينصح بمحاولة التخلي عن الخبز الأبيض.



العين الإخبارية

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