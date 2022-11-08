5 أعراض واضحة تشير الى نقص الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري-يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى تحفيز أول علامة ملحوظة لارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم». وبمجرد تراكم الكوليسترول في الشرايين، يمكن أن تضرب إحدى العلامات المنذرة لهذه العملية.

اضافة اعلان

وتشرح عيادة كليفلاند أن العرض «الأول» قد يكون تشنجات الساق، أو ألم الساق، المعروف باسم العرج المتقطع.



ألم الساق وتشنج القدم



الدوار



ألم الصدر



الصداع النصفي المتكرر



صعوبة التنفس

عكاظ