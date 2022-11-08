الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

الضمان توضح حول صرف السلف للمتقاعدين

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري في أول منخفض جوي

كريشان: لن يتم الموافقة على تعيين أو تجديد أي تصريح لعامل وافد فور انتهاء تصريحه

بالفيديو.. فيضان وادي بمحمية الأزرق منذ عامين بسبب غزارة الامطار

الإفتاء تعلن عن مسابقة لاختيار عدد من المفتين - رابط التقديم

صور و فيديو - غرق مركبات بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع غزة

نصائح للأردنيين حول القيادة الآمنة أثناء هطول المطر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ضبط حدث يقود مركبة شحن بعكس اتجاه السير

ترامب: ترقبوا إعلانا كبيرا جدا في 15 نوفمبر

الثلاثاء، 08-11-2022 11:08 ص

5 أعراض واضحة تشير الى نقص الكوليسترول في الدم

مقال_عن_أسباب_ضيق_التنفس


الوكيل الإخباري-يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى تحفيز أول علامة ملحوظة لارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم». وبمجرد تراكم الكوليسترول في الشرايين، يمكن أن تضرب إحدى العلامات المنذرة لهذه العملية.

اضافة اعلان

 

وتشرح عيادة كليفلاند أن العرض «الأول» قد يكون تشنجات الساق، أو ألم الساق، المعروف باسم العرج المتقطع.

ألم الساق وتشنج القدم

الدوار

ألم الصدر

الصداع النصفي المتكرر

صعوبة التنفس

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_27751_320e03dc0a0-c6e3-466f-b924-93166bdbc4c1

أعراض تنبيهية للإصابة بنوبة قلبية

636901e14c59b75fb41db82b

دراسة في واشنطن تُظهر مواد كيميائية سامة في منتجات للأطفال

سكر ٦

عادات شائعة تسبب ارتفاع السكر في الدم

6368f3dc4c59b765396c305b

مواد غذائية تحفز عمل الدماغ

الأسبرين-1

فئات من الخطر عليهم تناول الاسبرين

ر

"علامة رئيسية" من أعراض سرطان الرئة قد تظهر لدى 60٪ من المصابين

أخبار متعلقة
سكر ٦

عادات شائعة تسبب ارتفاع السكر في الدم

thumb

الى ماذا يشير الشعور بتشنج في الساق ؟

2022112205623571ZD

دراسة تحدد الوقت المثالي للتمرين لخفض مقاومة الأنسولين

20221111643439C5

المصابون بالضغط عرضة للالتهاب بعد الأكل

121108131720-large

دراسة: ممارسة الرياضة تطيل العمر.. حتى بالنسبة لكبار السن

24-11-21-333769453

6 فئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم