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الخميس، 26-10-2023 04:18 م

5 أنواع من التوابل لإنقاص الوزن

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تؤدي إضافة التوابل إلى الشاي العادي أو شاي الأعشاب إلى تحسين طعم ونكهة المشروب على الفور، ولكنها في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم.

فيما يلي مجموعة من توابل المطبخ الشائعة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

شاي القرفة

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تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. لتحضير شاي القرفة، ما عليك سوى نقع عود القرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة في الماء الساخن.



شاي الزنجبيل

للزنجبيل تأثير حراري، وهو ما يعني أنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يساعد في عملية الهضم، ويمكن أن يقلل الالتهابات. لتحضير شاي الزنجبيل، يضاف الزنجبيل المبشور الطازج أو شرائح الزنجبيل إلى الماء الساخن وينقع.


شاي الفلفل الأسود

يحتوي شاي الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة والمركبات الأساسية التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي، وتقلل الشهية. يصنع شاي الفلفل بإضافة قليل من الفلفل إلى الماء الساخن، بالإضافة إلى الليمون والعسل لتحسين النكهة.

شاي بذور الشمر

تساعد بذور الشَّمَر على التحكم بالشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنها تساعد أيضاً في عملية الهضم. لتحضير شاي بذور الشَّمَر، تنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء الساخن.

 

 

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