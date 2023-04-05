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الأربعاء، 05-04-2023 09:16 ص

5 خيارات لتقليل استهلاك الملح في الطعام

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الوكيل الإخباري- يعتقد الكثير من الأشخاص أنه تتوفر أنواع من الملح أفضل من غيرها. ولكن هذه ليست سوى شائعات، بحسب ما أوضحه حساب "عش بصحة"، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، من خلال تغريدة على "تويتر".

وفي الواقع، تحتوي جميع الأملاح على كمية متقاربة من الصوديوم. ومن الضروري الالتزام بالحد اليومي ذاته، أي 5 غرامات من الملح.

وتشمل أنواع هذه الأملاح ما يلي:

الملح الخشن
الملح البحري
ملح الهملايا
ملح المائدة

وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك مجرّد شائعة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر".

وأكّدت التغريدة أنهما يحتويان على كميّات مماثلة من الصوديوم، ولذلك، يُنصح بالحد من استخدامهما.


وأشارت تغريدة أخرى إلى الخيارات الصحية التي يمكن اتخاذها للتقليل من استخدام الملح، وأبرزها:

استخدام الأعشاب بدلاً من الملح

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تناول الفاكهة والخضار كوجبات خفيفة


عدم ترك عبوة الملح على المائدة


شراء الأطعمة الطازجة بدلاً من المنتجات المُصنّعة


قراءة ملصقات الأغذية، واختيار المنتجات منخفضة الملح، والصوديوم

 

سي ان ان

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