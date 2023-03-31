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الجمعة، 31-03-2023 11:11 ص

6 أخطاء شائعة تجنبها على الإفطار في رمضان

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الوكيل الإخباري- يقع الكثير من الصائمين في بعض الأخطاء الشائعة عند تناول وجبة الإفطار، مما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي ويلغي الكثير من الفوائد المرجوة من الصيام.

فيما يلي مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها على وجبة الإفطار، بحسب موقع كيرلي تيلز:

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شرب الكثير من الماء


إذا كنت تشرب الكثير من الماء على الإفطار، فلن تتمكن من تناول ما يكفي من الطعام. إلى جانب ذلك، فإن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عسر الهضم.


الإفراط في الأكل


الإفراط في تناول الطعام على الإفطار ظاهرة شائعة للغاية. ورغم أنك تكون جائعاً بعد يوم طويل من الصيام، لكن الإفراط في تناول الطعام سيؤدي إلى آثار صحية طويلة المدى وزيادة غير ضرورية للوزن.


تناول الأطعمة الزيتية والمقلية


تكثر الأطعمة الزيتية والمقلية على الإفطار، وبقدر ما هي لذيذة، حاول ألا تأكل هذه الأطعمة فقط. وازنها من خلال تناول الكثير من الفاكهة وستشعر بالتأكيد بمزيد من النشاط بعد الإفطار.


عدم تناول ما يكفي من الفاكهة


يحب الكثير من الناس تخطي الفاكهة والتوجه مباشرة للأشياء المقلية. ومع ذلك، فإن تناول المزيد من الفاكهة لن يؤدي إلى ترطيبك فحسب، بل سيشعرك أيضاً بالشبع ويجعلك تشعر بأنك أخف. وهذا سيساعدك فقط على محاربة التخمة والتعب بعد الإفطار.


تناول الكثير من الأطعمة المالحة


قد يكون تناول الكثير من العناصر المالحة، خاصة أثناء الإفطار، أمراً خطيراً. إن وجبة الإفطار مليئة بالفعل بعدد من الأطباق التي قد تكون غير صحية، وإضافة الملح أمر محفوف بالمخاطر. فبالإضافة إلى المشاكل الصحية مثل خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم، يمكن للأطعمة المالحة أن تسبب الجفاف وتجعلك تشعر بالعطش.


تناول الكثير من المواد السكرية


نحن جميعاً نحب الحلويات، لكن تذكر أن الصيام يدور حول التحكم في رغبات المرء وعدم الاستسلام للإغراءات. فلماذا لا تضع هذه الفلسفة في الاعتبار حتى عند الإفطار؟ خاصة وأن الإفراط في تناول السكريات يسبب العديد من الأمراض ويجعل ظروفك الصحية الحالية أسوأ.

 

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