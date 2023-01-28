ما علاقة الانفلونزا بمرض الزهايمر؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو باضطراب تنكسي عصبي آخر بسبب بعض الأمراض الفيروسية.



فبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Neuron"، كان الارتباط الأقوى للمخاطر بين التهاب الدماغ الفيروسي ومرض الزهايمر.



وأوضح الدكتور أندرو سينجلتون، الباحث المتميز في المعاهد الوطنية للصحة، والمؤلف الرئيسي للدراسة أن نتائج الدراسة مدعومة بفكرة أن الالتهابات الفيروسية والالتهابات المرتبطة بالجهاز العصبي قد تكون عوامل خطر شائعة.



وأظهرت مجموعة من الدراسات السابقة أن بعض الفيروسات قد تلعب دورًا في الاضطرابات العصبية، حيث أشارت دراسة إلى احتمال وجود صلة بين فيروس الهربس البسيط ومرض الزهايمر.

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هذا، إضافة إلى أن الباحثين وجدوا دليلًا على وجود صلة بين فيروس إبشتاين-بار والتصلب المتعدد.



ووجد أن حالات الإنفلونزا الشديدة ترتبط بمجموعة كبيرة من المخاطر، تشمل جميع تشخيصات الاضطرابات العصبية التنكسية باستثناء التصلب المتعدد.

الكونسلتو الطبي

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