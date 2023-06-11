5 هرمونات تؤثر على وزن الجسم.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن بشكل ملحوظ دون تناول كمية كبيرة من الطعام، مما يتسبب ذلك في زيادة الشعور بالانزعاج والقلق خوفًا من وجود مشكلة صحية أخرى.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي أبرز الهرمونات التي تؤثر على وزن الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



هرمونات تؤثر على وزن الجسم



1- الأنسولين



يعرف الأنسولين بأنه أحد هرمونات التخزين الرئيسية في الجسم حيث يتم إفراز الأنسولين بكميات صغيرة على مدار اليوم وتزداد الكميات بعد تناول الطعام ثم يتم نقل الجلوكوز من الطعام إلى الخلايا للتخزين ولزيادة الطاقة، وقد يصاب البعض بمقاومة الأنسولين نتيجة عدم استجابة الخلايا مما يتسبب في الإصابة بالسمنة.



2- اللبتين

هرمون اللبتين هو المسئول عن الشعور بالشبع، وبالتالي في حالة إصابة الأشخاص بمقاومة اللبتين فقد يعاني البعض من السمنة نتيجة الفرط في تناول الطعام، حيث لا يوجد سبب واضح لمقاومة اللبتين ولكن قد يكون السبب الالتهاب والطفرات الجينية أو فرط إنتاج اللبتين.



3- الجريلين

الجريلين هو عكس هرمون اللبتين فهو المسئول عن إرسال إشارات للدماغ بأن المعدة فارغة ومن ثم زيادة الشهية وعادة ما تزداد نسب الهرمون قبل تناول الطعام ولكن قد يصاب البعض بحساسية الجريلين وبالتالي الإفراط في تناول الطعام، مما يتطلب العمل الدائم على علاج المشكلة.



4- الكورتيزول

يعرف الكورتيزول بهرمون التوتر الذي تفرزه الغدة الكظرية، ففي حالة الشعور بالتوتر يتسبب هذا الهرمون في زيادة معدل ضربات القلب ومستويات الطاقة إلى جانب بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري وانخفاض مستويات الطاقة وارتفاع ضغط الدم واضطراب النوم وزيادة الوزن.



5- الاستروجين

الاستروجين هو الهرمون المسئول عن تنظيم الجهاز التناسلي الأنثوي، وكذلك جهاز المناعة والهيكل العظمي والأوعية الدموية، وعادًة ما تتغير مستويات هذا الهرمون خلال مراحل الحياة مثل الحمل والرضاعة وانقطاع الطمث، وبالتالي ترتبط مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة بخطر الإصابة بالسمنة وبعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة.



نصائح للحفاظ على مستويات الهرمونات طبيعية



هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على مستويات الهرمونات بالجسم من بينها:



- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.



- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.



- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة.



- الحرص على النوم عدد ساعات كافية لا تقل عن 6 ساعات متواصلة.



- تقليل نسبة السكريات التي يتم الحصول عليها.



- تناول المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب المختص بشكل منتظم.



- الحرص على تناول كمية مناسبة من المكسرات للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية الطبيعية.



- الحد من التوتر قدر الإمكان.



الكونستلو الطبي