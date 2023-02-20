6 طرق طبيعية للتخلص من الإمساك

الوكيل الإخباري-يعد الإمساك أحد أكثر المشاكل الهضمية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون وقد يكون مؤلماً في بعض الأحيان، ويمكن التخلص من الإمساك بعدة طرق مثل تناول الأدوية المسهلة أو الأطعمة التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء.



فيما يلي مجموعة من المكونات الطبيعية التي يمكن تناولها للتخلص من الإمساك، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:





عصير أملا





هذا العصير غني بفيتامين C ويساعد على تقوية المناعية، إلا أنه يمكن أيضاً أن يساعد في التخلص من الإمساك. يُنصح بتناول كوب من الماء الدافئ مع 30 مل من عصير أملا والذي يطلق عليه أيضاً اسم عنب الثعلب الهندي، على الريق صباحاً.





بذور الكتان







تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحارب الالتهابات، ولكنها أيضاً مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان ويمكن استخدامها لعلاج الإمساك والوقاية منه. قم بطحن البذور وتخزينها في زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة. أضف ملعقة من بذور الكتان إلى كوب من الماء، أو إلى طبق من الزبادي وتناولها في الصباح.





الخوخ







بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يحتوي الخوخ على السوربيتول، وهو كحول سكري له تأثير ملين. قم بتخزين كمية من الخوخ في الثلاجة وتناول حبه منها بضع مرات في اليوم.





زيت جوز الهند أو زيت الجليسريدات الثلاثية أو السمن







قد يساعد تناول ملعقة كبيرة أو اثنتين من زيت جوز الهند البكر أو زيت الجليسريدات الثلاثية أو السمن يومياً في ترطيب الأمعاء، والذي يمكن أن يمنع بدوره الإمساك. يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية معزولة يتم هضمها بسرعة أكبر، وتحفز حركة الأمعاء، وهو مفيد بشكل خاص عند إضافته إلى قهوة الصباح.





الألياف الغذائية







تعد الألياف الغذائية أساسية لعملية الهضم لدينا وهي ضرورية بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من نوبات الإمساك المستمرة. وازن بين مصادر الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء، مما يساعد على إبقاء البراز ليناً، بينما تضيف الألياف غير القابلة للذوبان كتلة إلى البراز، مما يساعده على التحرك عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع.





توجد الألياف القابلة للذوبان في نخالة الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والفاصولياء والعدس، والبازلاء وكذلك بعض الفواكه والخضروات. توجد الألياف غير القابلة للذوبان في نخالة القمح والحبوب الكاملة والخضروات مثل السبانخ وبراعم بروكسل والبروكلي.





مكملات المغنيسيوم





إضافة المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي له فوائد متعددة، بدءاً من جودة النوم وحتى تعافي العضلات وتحسين صحة الجهاز الهضمي. تعمل مكملات المغنيسيوم الفموية كملينات تناضحية. هذا يعني أنها تمتص الماء في جهازك الهضمي، مما يساعد على تليين البراز. إن استهلاك هذه المكونات الطبيعية لن يساعدك في الإمساك فحسب، بل سيساعدك أيضاً في الحفاظ على صحة أمعائك بشكل عام.

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