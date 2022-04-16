فوائد التمر والحليب للجسم النحيف في شهر رمضان

الوكيل الإخباري - فوائد التمر والحليب، لا يوجد دليل علمي واضح يؤكد قدرتهما معا على زيادة وزن الجسم النحيف، ويجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد طعام محدد يساهم وحده في زيادة أو خسارة الوزن، فما يلعب الدور الأكير هو مجموعة السعرات الحرارية المتناولة في الأيام العادية أو شهر رمضان بصفة خاصة.

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إذ يمكن زيادة الوزن النحيف خلال شهر رمضان عن طريق، تناول كمية أكبر من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، لذا ننصح النساء والفتيات اللاتي يرغبن في تسمين أجسامهن خلال شهر رمضان، تناولهن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية إضافة إلى السعرات الحرارية، عوضا عن تناول الأطعمة العالية السعرات الحراية دون أي عناصر غذائية مفيدة.



أوضح دكتور هشام، أن كل من التمر أوالحليب له فوائده ومميزاته لزيادة الجسم النحيف سواء في رمضان أو الأيام العادية، فهما يحويان عناصر غذائية مفيدة وفي نفس الوقت سعراتهما الحرارية عالية، بما يحقق الفوائد التالية للجسم النحيف خصوصا خلال شهر رمضان، على النحو التالي:



1 - تعد فوائد التمر والحليب من الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى زيادة الوزن ونباء عضلات الجسم النحيف، خصوصا خلال شهر رمضان.

2-تحتوي فوائد التمر والحليب الكربوهيدرات المفيدة لزيادة الجسم النحيف على الدوام، وخصوصا في رمضان.

3- تزيد فوائد التمر والحليب من كمية الطاقة في الجسم النحيف أثناء ساعات الصيام على وجه الخصوص.

4 - تمد فوائد التمر والحليب الجسم النحيف بالفتيامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المقوية لمناعتهن خلال شهر رمضان وفي الأيام العادية.



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