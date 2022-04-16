السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

أبرز المخالفات التي تم ضبطها على الطرق الخارجية منذ بداية رمضان

دول عربية وأوروبية تؤكد ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بالقدس

780 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني: عَلمنا عالٍ

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تستكمل أعمالها

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

السبت، 16-04-2022 03:09 م

فوائد التمر والحليب للجسم النحيف في شهر رمضان

فوائد التمر والحليب واللوز


الوكيل الإخباري - فوائد التمر والحليب، لا يوجد دليل علمي واضح يؤكد قدرتهما معا على زيادة وزن الجسم النحيف، ويجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد طعام محدد يساهم وحده في زيادة أو خسارة الوزن، فما يلعب الدور الأكير هو مجموعة السعرات الحرارية المتناولة في الأيام العادية أو شهر رمضان بصفة خاصة.

اضافة اعلان

 

إذ يمكن زيادة الوزن النحيف خلال شهر رمضان عن طريق، تناول كمية أكبر من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، لذا ننصح النساء والفتيات اللاتي يرغبن في تسمين أجسامهن خلال شهر رمضان، تناولهن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية إضافة إلى السعرات الحرارية، عوضا عن تناول الأطعمة العالية السعرات الحراية دون أي عناصر غذائية مفيدة.

أوضح دكتور هشام، أن كل من التمر أوالحليب له فوائده ومميزاته لزيادة الجسم النحيف سواء في رمضان أو الأيام العادية، فهما يحويان عناصر غذائية مفيدة وفي نفس الوقت سعراتهما الحرارية عالية، بما يحقق الفوائد التالية للجسم النحيف خصوصا  خلال شهر رمضان، على النحو التالي:


1 - تعد فوائد التمر والحليب من الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى زيادة الوزن ونباء عضلات الجسم النحيف، خصوصا خلال شهر رمضان.
2-تحتوي فوائد التمر والحليب الكربوهيدرات المفيدة لزيادة الجسم النحيف على الدوام، وخصوصا في رمضان.
3- تزيد فوائد التمر والحليب من كمية الطاقة في الجسم النحيف أثناء ساعات الصيام على وجه الخصوص.
4 - تمد فوائد التمر والحليب الجسم النحيف بالفتيامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المقوية لمناعتهن خلال شهر رمضان وفي الأيام العادية.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
190618092613213_السكتة-القلبية-لدى-الشباب

لأول مرة في العالم .. اكتشاف علاج للنوبات القلبية

201808210611421142

لمرضى جرثومة المعدة .. 8 نصائح للحد من الأعراض خلال رمضان

2018_11_1_19_27_12_506

أطعمة غذائية تساعد الطلاب على التركيز في الصيام .. تعرف عليها

3472746-1271405917

فوائد ومحاذير شرب عصير الرمان في رمضان

download

نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

istockphoto-900475418-612x612

حالة شائعة تصيب الشفاه قد يزيد عدم علاجها من خطر الإصابة بسرطان الجلد

أخبار متعلقة
226e7d88-d465-4a8f-9fd3-4b4df386caeb

احرصوا على تناول الحليب على السحور

tbl_articles_article_10009_51908c3e21b-bb87-45aa-b5ff-9a865ccc6ec5

متى تصوم الحامل في رمضان

فوائد الكركديه قبل الوجبات الرمضانية لتخسيس الوزن

فوائد الكركدية لإنقاص الوزن في رمضان

cc3078ff-eafe-4900-8e65-14ed9a09791c

نصائح سريعة لحماية مرضى القلب في رمضان

arabiaweather-altibbi_0

كيف تتجنب مشاكل النوم في شهر رمضان؟

127-191357-exercises-help-digestion-ramadan-2021_700x400

ممارسة التمارين الرياضية خلال رمضان دون مضاعفات صحية