الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 12:56 م

7 منبهات طبيعية تغنيك عن الكافيين وتجعلك نشيطاً

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الوكيل الإخباري-حددت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، 7 طرق طبيعية يمكن من خلالها كبح النعاس والكسل، والاستيقاظ بطريقة طبيعية ونشيطة دون الحاجة للقهوة وبقية المنبهات، وتتمثل في البحث عن الضوء لأن الجسم في الظلام ينتج المزيد من هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، ما يجعلك أكثر نعاساً؛ لذا قم بإدخال ضوء الشمس إلى غرفتك، وعرّض نفسك للضوء، إذا كنت تناضل من أجل الاستيقاظ.

وأثبتت الدراسات، أن الماء البارد يمكنه أن ينشط العقل، بطريقة تجعلك أكثر استيقاظاً، كما أن صدمة المياه الباردة تزيد من معدل الأيض، ما يقلل أي شعور بالتعب.


فيما كشفت دراسة، أن الأشخاص الذين يشربون عصير البرتقال في الصباح الباكر، هم الأكثر انتباهاً من الذين لا يشربونه، وذلك لأن الفواكه الحمضية غنية بمركبات الفلافونويد، التي تقلّل من علامات تقدم العمر، وتقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر، ما يجعلك أكثر استعداداً لليوم.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون فطوراً صحياً يحتوي على الألياف والكربوهيدرات، يشعرون بمزيد من الانتباه حتى وقت الغداء، مقارنة بهؤلاء الذين يتناولون فطوراً يحتوي على السكريات، ما يذهب طاقتهم بسرعة.

ويفقد الجسم خلال النوم، الكثير من المياه، عبر التعرق والتنفس، ما قد يعرضك للجفاف، ويزيد من إحساسك بالإرهاق، ويؤثر سلباً على تركيزك العقلي؛ لذلك ينصح الباحثون بشرب كوب كبير من الماء عند بداية يومك. ووجد الباحثون أن الطلاب النشيطين بدنياً، يحرزون نتائج في الاختبارات أفضل من الطلاب الأقل نشاطاً، فالتمرينات الرياضية تحسن من قدرتك المعرفية والإدراكية، ما يمد الجزء المسؤول عن التعلم والذاكرة بالعقل، بمزيد من الأكسجين وزيادة أدائك العقلي.

وتعمل الموسيقى على تنشيط أجزاء من العقل مرتبطة بالحركة، ونشر الدوبامين عبر جسدك، ما يعطيك شعوراً جيداً، كما تساعد الموسيقى على خلق حالة من الإثارة، تسبب اتساع بؤبؤ العين وزيادة ضغط الدم.

1. الضوء

2. الاستحمام بماء بارد

3. عصير البرتقال

4. تناول فطور صحي

5. شرب الماء

6. الرياضة

7. سماع الموسيقى

عكاظ

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