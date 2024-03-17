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الأحد، 17-03-2024 10:35 ص

7 نصائح للحصول على نوم صحي في رمضان

النوم-في-رمضان


الوكيل الإخباري - خلال شهر رمضان يعاني الكثيرين من تقلبات النوم وعدم مقدرتهم على ضبط مواعيد النوم، وهناك بعض النصائح والإرشادات التي قد تساعدك على نوم صحي في شهر رمضان.

ونستعرض في السطور التالية عددًا من النصائح الضرورية للحصول على نوم هادئ في رمضان، بحسب الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء.
وأوضح شريف، أن الحرمان من النوم يؤثر بالسلب على القدرات الذهنية، وكلما قلت فترات النوم كلما قل التركيز والقدرة على القيام بالمهام اليومية بدون أخطاء، كما تحدث اضطراب الحالة المزاجية ونوبات الصداع المزمن، واضطراب إفراز بعض الهرمونات، مثل هرمون الكورتيزول وهرمون النمو وهرمونات الغدة الدرقية

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نصائح للنوم الصحي في رمضان
وقدم شريف، بعض النصائح للحصول على نوم صحي وهي:
1- احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة، والحصول على القدر الكافي من النوم كل يوم.
2- احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة، وأن تكون الإضاءة بها ضعيفة، وأن يكون وضع نومك مريحا؛ وذلك من أجل جودة النوم 
3- حافظ على روتين النوم؛ اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، واستيقظ في نفس الوقت بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
4- تجنب مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والتي قد يؤدي التعرض لضوء شاشاتها إلى اضطراب مستويات الميلاتونين وصعوبة النوم.
5- تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين في المساء، مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
6- ممارسة الرياضة قد تساعدك على النوم بسهولة ليلا.
7- إذا فشلت محاولاتك للاستمتاع بنوم عميق وهانئ أثناء الليل؛ استشر طبيبك للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية، ولا تقم بتناول الأقراص المنومة دون استشارة الطبيب.

 

الكونسلتو 

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