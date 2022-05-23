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الإثنين، 23-05-2022 04:33 م

9 أطعمة تحميك من مرض السكري

سكري


الوكيل الإخباري - مرض السكري ينتج عن خلل في تنظيم السكر في الدم، ناجم عن الحاجة إلى هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين.

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يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في التحكم في نسبة السكر في الدم وحماية قلبك وكليتيك.

ولعل الخبر السارّ هو أنه في 80 إلى 90% من الحالات، يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2، لأنه ناتج بشكل أساسي عن نمط حياة غير صحي: قلة النشاط البدني، أو الإجهاد غير المنضبط، أو سوء التغذية.

 

إليك أفضل 9 أطعمة مضادة لمرض السكري بحسب الدكتور بيير نيس، اختصاصي الغدد الصماء واختصاصي التغذية:


الليمون: يُخفّض نسبة السكر في الدم.

 

الأفوكادو: مثبت للشهية.

 

السبانخ: يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

 

الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان.

 

البصل: يقلل من مستويات الجلوكوز والدهون الثلاثية.

 

الثوم: يقلل مستويات السكر في الدم.

 

الزنجبيل: يخفض مستويات السكر في الدم.

 

القرفة: تزيد من حساسية الأنسولين.

 

الفلفل: الحار يمنع ارتفاع السكر في الدم.

 

سيدتي

 

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