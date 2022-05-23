9 أطعمة تحميك من مرض السكري

الوكيل الإخباري - مرض السكري ينتج عن خلل في تنظيم السكر في الدم، ناجم عن الحاجة إلى هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين.

اضافة اعلان

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في التحكم في نسبة السكر في الدم وحماية قلبك وكليتيك.

ولعل الخبر السارّ هو أنه في 80 إلى 90% من الحالات، يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2، لأنه ناتج بشكل أساسي عن نمط حياة غير صحي: قلة النشاط البدني، أو الإجهاد غير المنضبط، أو سوء التغذية.

إليك أفضل 9 أطعمة مضادة لمرض السكري بحسب الدكتور بيير نيس، اختصاصي الغدد الصماء واختصاصي التغذية:



الليمون: يُخفّض نسبة السكر في الدم.

الأفوكادو: مثبت للشهية.

السبانخ: يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان.

البصل: يقلل من مستويات الجلوكوز والدهون الثلاثية.

الثوم: يقلل مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل: يخفض مستويات السكر في الدم.

القرفة: تزيد من حساسية الأنسولين.

الفلفل: الحار يمنع ارتفاع السكر في الدم.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

