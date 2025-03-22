أسرار العمر الطويل.. نصائح بسيطة من ماريا أكبر معمرة في العالم

أظهرت الدراسة أن ماريا استوفت العديد من العوامل المرتبطة بالعمر الطويل، مثل أسلوب الحياة النشط عقليًا وجسديًا، والتغذية الصحية، خاصةً اتباعها نظامًا غذائيًا متوسطيًا. كما أظهرت الدراسة أن حبها للبن الزبادي ساعد في تعزيز أمعائها، مما منحها خصائص شخص أصغر سناً.
كما لوحظ أن ماريا كانت تمتلك جينات مرتبطة بجهاز مناعة قوي وحماية من أمراض القلب والسرطان، بالإضافة إلى كفاءة عملية الأيض لديها، مما ساهم في انخفاض مستويات الكوليسترول الضار وارتفاع الكوليسترول الجيد.
البحث يساهم في فهم كيفية تحسين الشيخوخة الصحية والحد من الأمراض المرتبطة بالعمر، حيث تظهر النتائج أن التقدم في السن ليس بالضرورة مرتبطًا بتدهور الصحة.
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