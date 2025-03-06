أضرار الإفراط في شرب المياه بعد السحور على صحة الجسم

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان، يعتقد العديد من الأشخاص أن شرب كميات كبيرة من المياه بعد السحور يمكن أن يساعد في منع العطش خلال فترة الصيام، ولكن هذا التصرف قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة.

اضافة اعلان



بحسب الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، فإن شرب كميات كبيرة من المياه بعد السحور قد يتسبب في العديد من الأضرار. حيث أن المياه تعتبر من أكثر المواد مدرة للبول، مما يؤدي إلى زيادة نشاط الكلى وبالتالي إخراج المياه من الجسم. وهذا قد يعنى خسارة بعض المخزون الذي يحتاجه الجسم خلال فترات الصيام.



أضرار شرب المياه بكثرة بعد السحور

الأرق وقلة النوم: شرب المياه بكثرة بعد السحور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحاجة للذهاب إلى الحمام أثناء الليل، مما يتسبب في أرق وقلة نوم.

تأثير على سرعة الحرق: الأرق الناتج عن شرب كميات كبيرة من المياه قد يؤثر على عمليات الأيض (الحرق) في الجسم ويؤثر على التركيز.

إخراج المخزون المائي: بعد شرب المياه بكثرة، قد يفقد الجسم بعض من المياه المخزنة، مما يجعل الشخص يشعر بالعطش أسرع خلال فترة الصيام.

نصائح لتخزين المياه في الجسم

من الأفضل تناول المياه من وقت الإفطار حتى الساعة 12 ليلًا لتجنب تفعيل عمل الكلى بشكل مفرط، مما قد يسبب الأرق.

يمكن سد حاجة الجسم من المياه خلال فترات الصيام عن طريق تناول بعض الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل الخيار، البطيخ، الخس، الفراولة والكانتالوب.

لتخزين المياه في الجسم بشكل فعال، يمكن تناول الأطعمة التي تحتوي على الأملاح مثل المخللات خلال وجبة الإفطار، حيث تساعد على الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترة أطول.



خلاصة

لتجنب الأضرار الناجمة عن شرب المياه بكثرة بعد السحور، يُنصح بشرب كوب واحد من المياه بعد السحور وعدم الإفراط في ذلك. كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات للحفاظ على الترطيب المناسب للجسم خلال ساعات الصيام.