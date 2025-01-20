أفضل مشروب للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدم العمر

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تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة من جامعة هونغ كونغ أن الألياف الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات، مثل الأنفلونزا وفيروسات أخرى. تعمل الألياف على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء، التي تساهم في تعزيز الاستجابة المناعية في الجسم وتقليل شدة العدوى.

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تُظهر الدراسات أن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة تساعد في تحسين عمل الخلايا المناعية، مما يقلل من الحمل الفيروسي ويحسن من الاستجابة ضد الفيروسات مثل سارس-كوف-2 وفيروس الإنفلونزا A. لكن على الرغم من هذه الفوائد، وجد الباحثون أن الألياف قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب في بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.


من الجدير بالذكر أن العلماء ينصحون بتناول الألياف الطبيعية من مصادر مثل الفواكه (التفاح، الموز، التوت)، الخضروات (البصل، الكراث)، والبقوليات (العدس، الحمص) لتعزيز المناعة وحماية الجسم من العدوى.

 

الكونسلتو  

 
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