أفضل مشروب للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدم العمر

تُظهر الدراسات أن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة تساعد في تحسين عمل الخلايا المناعية، مما يقلل من الحمل الفيروسي ويحسن من الاستجابة ضد الفيروسات مثل سارس-كوف-2 وفيروس الإنفلونزا A. لكن على الرغم من هذه الفوائد، وجد الباحثون أن الألياف قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب في بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.
من الجدير بالذكر أن العلماء ينصحون بتناول الألياف الطبيعية من مصادر مثل الفواكه (التفاح، الموز، التوت)، الخضروات (البصل، الكراث)، والبقوليات (العدس، الحمص) لتعزيز المناعة وحماية الجسم من العدوى.
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