أيهما أنسب؟..دايت صودا أم المشروبات الخالية من السكر؟

الفرق بين الصودا الدايت والصودا الخالية من السكر:
الصودا الدايت: تستخدم الأسبارتام كتحلية خالية من السعرات، ويُعتبر أحلى من السكر بحوالي 200 مرة.
الصودا الخالية من السكر: غالبًا ما تستخدم محليات طبيعية مثل السكرالوز، أسيسلفام بوتاسيوم، فاكهة الراهب أو ستيفيا، مما يجعل طعمها أقرب للصودا العادية.
التأثيرات الأيضية:
الأسبارتام: لا يرفع مستويات الغلوكوز أو الأنسولين.
السكرالوز: قد يحفز الأنسولين بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص.
أسيسلفام البوتاسيوم: تأثيره ضئيل على الغلوكوز والأنسولين.
ستيفيا: محايد تقريبًا مع السكر في الدم، وقد يساعد في التحكم بالسكر.
تحذيرات:
تناول المحليات الصناعية بكميات كبيرة قد يزيد مع الوقت خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، بحسب بعض الدراسات، عبر تأثيرها على خلايا البنكرياس.
