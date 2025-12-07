الأحد 2025-12-07 02:35 م

أيهما أنسب؟..دايت صودا أم المشروبات الخالية من السكر؟

ا
تعبيرية
الأحد، 07-12-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر الماء الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار سكر الدم، لكن يمكن أحيانًا تناول المشروبات الغازية الدايت أو الخالية من السكر بأمان، لأنها لا تحتوي على سكر مضاف ولا كربوهيدرات كافية لتحفيز ارتفاع السكر في الدم مباشرة.

الفرق بين الصودا الدايت والصودا الخالية من السكر:
الصودا الدايت: تستخدم الأسبارتام كتحلية خالية من السعرات، ويُعتبر أحلى من السكر بحوالي 200 مرة.
الصودا الخالية من السكر: غالبًا ما تستخدم محليات طبيعية مثل السكرالوز، أسيسلفام بوتاسيوم، فاكهة الراهب أو ستيفيا، مما يجعل طعمها أقرب للصودا العادية.


التأثيرات الأيضية:
الأسبارتام: لا يرفع مستويات الغلوكوز أو الأنسولين.
السكرالوز: قد يحفز الأنسولين بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص.
أسيسلفام البوتاسيوم: تأثيره ضئيل على الغلوكوز والأنسولين.
ستيفيا: محايد تقريبًا مع السكر في الدم، وقد يساعد في التحكم بالسكر.


تحذيرات:
تناول المحليات الصناعية بكميات كبيرة قد يزيد مع الوقت خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، بحسب بعض الدراسات، عبر تأثيرها على خلايا البنكرياس.

 

