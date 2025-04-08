إهمال قد يهدد حياتك.. مشروب يتحول من منعش إلى قاتل!

الوكيل الإخباري- حذر الأطباء من مخاطر شرب ماء جوز الهند الفاسد بعد وفاة رجل دنماركي (69 عامًا) نتيجة تسمم خطير إثر شرب كمية صغيرة من ماء جوز الهند المتعفن في منتجع سياحي.

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وكان الرجل قد ترك ثمرة جوز الهند المقشرة في المطبخ دون تبريد، وعند شربه منها لاحظ طعمًا غير مستساغ، لكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد. بعد ثلاث ساعات، ظهرت عليه أعراض التسمم مثل التعرق الشديد والغثيان والتقيؤ، مما استدعى نقله إلى المستشفى. ورغم الجهود الطبية، توفي الرجل بعد 26 ساعة من التسمم بسبب تلف دماغي ناجم عن سم فطري يُسمى Arthrinium saccharicola، والذي يفرز سمًا عصبيًا قويًا.



وأوضحت الفحوصات أن السم تسبّب في التسمم السريع وتلف الدماغ، حيث لا يوجد ترياق معروف لهذا السم، والعلاج يعتمد على الرعاية الداعمة.



الأطباء ينصحون باتباع إجراءات وقائية لضمان السلامة، مثل:

حفظ جوز الهند المقشر في الثلاجة.

استهلاك جوز الهند في غضون أيام قليلة.

تجنب تناول الثمار التي تحتوي على طعم أو رائحة غير طبيعية.

تخزين جوز الهند الكامل في درجة حرارة الغرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات مشابهة للتسمم تم تسجيلها في دول أخرى بسبب الفطريات التي تنمو على المحاصيل الزراعية المتعفنة، مما يبرز خطورة السموم الفطرية على الجهاز العصبي.