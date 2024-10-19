احذر منها - أدوية شائعة قد تسبب نوبات الصرع عند الأطفال

02:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706895 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذر الباحثون من أن الأدوية التي ربما تكون موجودة في المنزل، والتي يتم تناولها دون وصفة طبية، قد تزيد من نوبات الصرع المهددة للحياة، بنسبة 100% لدى الأطفال. اضافة اعلان





ووجدت دراسة جديدة أن عدد الأطفال الذين يعانون من نوبة صرع بعد ابتلاع الأدوية تضاعف بين عامي 2009 و2023 في الولايات المتحدة، حيث تشمل هذه الأدوية مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية ومضادات الاكتئاب ومسكنات الألم.



وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كونر ماكدونالد من كلية الطب بجامعة فيرجينيا: نوبات الصرع هي واحدة من أشد الأعراض التي يمكن أن يعاني منها المريض، والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، متابعًا: اعتمادًا على متغيرات مثل مكان حدوث النوبة، ومدة استمرارها والحالة الصحية السابقة للطفل، يمكن أن تؤدي نوبات الصرع إلى أضرار طويلة الأمد أو حتى الموت.



وجمع الدكتور ماكدونالد وزملاؤه البيانات من نظام بيانات السموم الوطني الأمريكي حول نوبات الصرع التي تصيب الأطفال والمراهقين والتي نتجت عن التعرض لـ أي مادة بين 1 يناير 2009 و31 ديسمبر 2023.



وحلل الباحثون البيانات وفقا لأعمار الأطفال والمادة التي تناولوها، حيث وجدوا أن الحالات ارتفعت من 1418 في عام 2009 إلى 2749 في عام 2023، بمتوسط ارتفاع بنسبة 5% كل عام.



وقال أستاذ طب الطوارئ وطب الأطفال كريستوفر هولستيغ: إن الزيادة في نوبات الصرع بين الأطفال المعرضين لهذه العقاقير أمر مقلق للغاية ويجب معالجته.