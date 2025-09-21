اختبار بسيط يكشف حالتك صحتك: كم دقيقة تستطيع الوقوف على ساق واحدة؟

كيفية الاختبار:
قف على ساق واحدة مع إبقاء اليدين على الوركين والعينين مفتوحتين. يبدأ التوقيت عندما ترفع قدمك وينتهي عندما تلمس الأرض مجددًا أو ترفع يديك.
أهميته:
يعتبر اختبارًا مفيدًا لقياس التوازن، ويساعد في تحديد حالات الضعف، خطر السقوط، واعتلال الأعصاب الطرفية.
المدة المتوقعة للوقوف حسب العمر:
18-39 سنة: 43 ثانية
40-49 سنة: 40 ثانية
50-59 سنة: 37 ثانية
60-69 سنة: 30 ثانية
70-79 سنة: 18 ثانية
80 سنة فأكثر: 5 ثوانٍ
الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على التوازن لفترات مناسبة قد يكونون أكثر عرضة لمشاكل صحية مع التقدم في العمر.
