الأحد 2025-09-21 03:39 م
 

التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة

الأحد، 21-09-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   يُعد التين من أقدم النباتات وأكثرها فائدة، ويتميّز بتركيبته الغنية التي تجعله مثاليًا للصحة العامة.

الهضم: يحتوي على نسبة عالية من الألياف والإينولين، ما يُحسن حركة الأمعاء ويُعزز صحة البكتيريا النافعة، ويسهّل الهضم بفضل إنزيماته الطبيعية.


القلب: غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم، إلى جانب البوليفينولات وأوميغا 3 و6 التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتقلل الكوليسترول الضار.


البشرة: يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامينات A وE والزنك، ما يحارب الشيخوخة ويعزز إنتاج الكولاجين لنضارة البشرة.


تناول التين بانتظام يمنح الجسم فوائد متكاملة بطريقة طبيعية وآمنة.

 

روسيا اليوم 

 
 
