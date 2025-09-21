التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة

الهضم: يحتوي على نسبة عالية من الألياف والإينولين، ما يُحسن حركة الأمعاء ويُعزز صحة البكتيريا النافعة، ويسهّل الهضم بفضل إنزيماته الطبيعية.
القلب: غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم، إلى جانب البوليفينولات وأوميغا 3 و6 التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتقلل الكوليسترول الضار.
البشرة: يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامينات A وE والزنك، ما يحارب الشيخوخة ويعزز إنتاج الكولاجين لنضارة البشرة.
تناول التين بانتظام يمنح الجسم فوائد متكاملة بطريقة طبيعية وآمنة.
