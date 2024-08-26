 
الإثنين 2024-08-26 02:58 م
 

 

العودة إلى المدارس.. علامات على حاجة الطفل إلى نظارة

ة
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   ملاحظة العلامات على حاجة الطفل إلى نظارة في وقت مبكر أمر بالغ الأهمية، لأن الواجبات المدرسية قد تتأثر، وقد يؤدي تأخير هذه الخطة إلى تدهور البصر.

ويعتبر الصداع وفرك العينين من أكثر العلامات على أنه حان الوقت لارتداء النظارات.

اضافة اعلان


وتقول الدكتورة كريستينا وينغ الأستاذة المساعدة في طب العيون : "هناك فترة - تقريباً أول 8 سنوات من العمر - حيث يتعلم الدماغ والعين العمل معاً، ولا يزال الجهاز البصري في طور النمو، خلال هذه الفترة، يجب على الآباء الانتباه إلى التغيرات السلوكية لأنها قد تكون علامة على مشاكل العين المحتملة".


وتضيف "عندما يواجه الأطفال صعوبة في الرؤية، فإنهم غالباً ما يتصرفون بشكل غير لائق أو يظهرون علامات أخرى للتوتر، وقد يكون من الصعب تحديد سبب سلوكهم".


مراقبة الطفل
ومن الأمثلة على ما يجب مراقبته: هل ينزعج الطفل عند مشاهدة فيلم بعيداً عن الشاشة؟ أو هل يتجنب القراءة أو أشكالاً أخرى من العمل القريب للعين، أو يبدو أنه يتجاهل الأشخاص أو الأشياء البعيدة؟


تقول وينغ: "إن أياً من هذه السيناريوهات قد يشير إلى مشاكل محتملة في الرؤية".
وتشمل الأعراض الإضافية المرتبطة بمشاكل الإبصار: الصداع المتكرر، فرك العين المفرط، حمل كتاب أو هاتف أو جهاز لوحي بالقرب الشديد أو بعيداً، إغلاق إحدى العينين للقراءة، التقاطع أو التجوال أو التحديق بالعينين.


مشاكل سلوكية
أما المشاكل السلوكية التي تترتب على ضعف البصر، فتتضمن: عدم القدرة على التركيز، وضعف الدرجات الدراسية، والشكوى من صعوبة رؤية السبورة في المدرسة.
وتنصح وينغ الآباء بإجراءات لمنع تدهور القدرة على الإبصار، أهمها: معالجة أي مشاكل في الرؤية على الفور مع الطبيب، وفحص العين بانتظام، لأن هذه قد تكون الطريقة الوحيدة لاكتشاف بعض الحالات، وتقليل فترة إجهاد العين الناتج عن النظر إلى الشاشات. 

 

24

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية عاجل 102 مليون دينار استردتها مكافحة الفساد عام 2023

ملكة جمال مصر 2024

فن ومشاهير تتويج سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024

ت

طب وصحة نموذج مبتكر للكشف المبكر عن مرض التوحد

جانب من الاستهداف

فلسطين حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة

جانب من الزيارة

أخبار محلية الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

ارشيفية

منوعات ماذا تعرف عن "اليوم العالمي للكلاب"؟

ن

طب وصحة اكتشاف ارتباط بين قضاء الوقت أمام الشاشات في العشرينيات من العمر والنوبة القلبية

بن غفير وغالانت

فلسطين بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس



 


الأكثر مشاهدة