القهوة ليست مجرد مشروب.. هكذا تحمي صحتك من الداخل

الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة ناتاليا كوفاليوفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، عن فوائد شرب القهوة باعتدال (من كوب إلى كوبين يومياً)، وأبرزها الوقاية من عدة أمراض مزمنة، وفق دراسات حديثة:

السكري النوع الثاني: القهوة تعزز قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، ما يقلل من خطر الإصابة.

أمراض القلب والجلطات: تقلل من خطر فشل القلب والجلطات الدماغية، وتخفض خطر الوفاة القلبية.

أمراض الكبد: تقي من تليف وسرطان الكبد، حتى القهوة منزوعة الكافيين.

أنواع من السرطان: القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطانات القولون والرحم بنسبة تصل إلى 18%.

أمراض التنكس العصبي: تساهم في الوقاية من ألزهايمر وتساعد مرضى باركنسون في التحكم بالحركة.

وأكدت الخبيرة أن الفوائد تظهر فقط عند الالتزام بالكميات المعتدلة.