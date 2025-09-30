القهوة ليست مجرد مشروب.. هكذا تحمي صحتك من الداخل

السكري النوع الثاني: القهوة تعزز قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، ما يقلل من خطر الإصابة.
أمراض القلب والجلطات: تقلل من خطر فشل القلب والجلطات الدماغية، وتخفض خطر الوفاة القلبية.
أمراض الكبد: تقي من تليف وسرطان الكبد، حتى القهوة منزوعة الكافيين.
أنواع من السرطان: القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطانات القولون والرحم بنسبة تصل إلى 18%.
أمراض التنكس العصبي: تساهم في الوقاية من ألزهايمر وتساعد مرضى باركنسون في التحكم بالحركة.
وأكدت الخبيرة أن الفوائد تظهر فقط عند الالتزام بالكميات المعتدلة.
-
أخبار متعلقة
-
عادة بسيطة قد تساعد على خفض ضغط الدم
-
ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟
-
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
-
الوقت الأمثل لشرب القهوة لصحة القلب
-
جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج
-
حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية
-
أعراض مبكرة لهشاشة العظام لا تتجاهلها!
-
5 أطعمة "تنظف الشرايين" وتحمي قلبك!