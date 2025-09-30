الثلاثاء 2025-09-30 01:43 م
 

القهوة ليست مجرد مشروب.. هكذا تحمي صحتك من الداخل

الثلاثاء، 30-09-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الدكتورة ناتاليا كوفاليوفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، عن فوائد شرب القهوة باعتدال (من كوب إلى كوبين يومياً)، وأبرزها الوقاية من عدة أمراض مزمنة، وفق دراسات حديثة:
السكري النوع الثاني: القهوة تعزز قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، ما يقلل من خطر الإصابة.
أمراض القلب والجلطات: تقلل من خطر فشل القلب والجلطات الدماغية، وتخفض خطر الوفاة القلبية.
أمراض الكبد: تقي من تليف وسرطان الكبد، حتى القهوة منزوعة الكافيين.
أنواع من السرطان: القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطانات القولون والرحم بنسبة تصل إلى 18%.
أمراض التنكس العصبي: تساهم في الوقاية من ألزهايمر وتساعد مرضى باركنسون في التحكم بالحركة.

وأكدت الخبيرة أن الفوائد تظهر فقط عند الالتزام بالكميات المعتدلة.

 

