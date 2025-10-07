الثلاثاء 2025-10-07 02:50 م
 

بعد الأربعين.. هذه الفيتامينات أساسية لصحة المرأة

الثلاثاء، 07-10-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   مع التقدم في العمر، تتغير احتياجات الجسم، وتصبح بعض العناصر الغذائية أكثر أهمية، أبرزها:

فيتامين D: لدعم العظام والمناعة، خاصة مع قلة التعرض للشمس.
الكالسيوم والمغنيسيوم: للوقاية من هشاشة العظام وتنظيم النوم وضغط الدم.
فيتامين B12: نقصه يسبب التعب وضعف التركيز، ويقل امتصاصه مع التقدم في العمر.
أوميغا-3: لتحسين صحة القلب والدماغ والمزاج.


🔸 تحذير: لا تُؤخذ المكملات بدون استشارة طبية، فبعضها قد يسبب ضررًا عند الإفراط.


تؤكد خبيرة التغذية سارة شينكمان:
"الفيتامينات تُكمل النظام الغذائي لكنها لا تعوّضه... التوازن هو سر العافية بعد الأربعين."

 

لبنان 24 

 
 
gnews

