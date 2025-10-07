بعد الأربعين.. هذه الفيتامينات أساسية لصحة المرأة

فيتامين D: لدعم العظام والمناعة، خاصة مع قلة التعرض للشمس.
الكالسيوم والمغنيسيوم: للوقاية من هشاشة العظام وتنظيم النوم وضغط الدم.
فيتامين B12: نقصه يسبب التعب وضعف التركيز، ويقل امتصاصه مع التقدم في العمر.
أوميغا-3: لتحسين صحة القلب والدماغ والمزاج.
🔸 تحذير: لا تُؤخذ المكملات بدون استشارة طبية، فبعضها قد يسبب ضررًا عند الإفراط.
تؤكد خبيرة التغذية سارة شينكمان:
"الفيتامينات تُكمل النظام الغذائي لكنها لا تعوّضه... التوازن هو سر العافية بعد الأربعين."
