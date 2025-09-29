جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

أبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة:
المقليات والدهون: تُزيد التهيج وتُبطئ التعافي.
الأطعمة الحارة: مثل الشطة والقرفة.
الفواكه الحمضية: كالبرتقال والليمون.
الكافيين: القهوة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.
الشوكولاتة: تحتوي على الكافيين والدهون.
الوجبات السريعة والمسبكات.
الأطعمة المالحة: مثل المخللات والجبن الحاد.
نصيحة:
الابتعاد عن هذه المأكولات مع تناول أطعمة خفيفة مثل الأرز، الزبادي، والبطاطا المسلوقة يُساعد في تسريع الشفاء وتحسين الهضم.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
