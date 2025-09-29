الإثنين 2025-09-29 12:46 م
 

جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

بث
تعبيرية
 
الإثنين، 29-09-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   تُعد جرثومة المعدة من المشكلات الهضمية الشائعة التي قد تستمر أعراضها رغم العلاج، مثل الحموضة، الانتفاخ، وآلام البطن. ووفقًا للدكتور شريف حسين، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض ودعم الشفاء.

اضافة اعلان


أبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة:
المقليات والدهون: تُزيد التهيج وتُبطئ التعافي.
الأطعمة الحارة: مثل الشطة والقرفة.
الفواكه الحمضية: كالبرتقال والليمون.
الكافيين: القهوة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.
الشوكولاتة: تحتوي على الكافيين والدهون.
الوجبات السريعة والمسبكات.
الأطعمة المالحة: مثل المخللات والجبن الحاد.


نصيحة:
الابتعاد عن هذه المأكولات مع تناول أطعمة خفيفة مثل الأرز، الزبادي، والبطاطا المسلوقة يُساعد في تسريع الشفاء وتحسين الهضم.

 

الكونسلتو  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

أخبار محلية مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"

غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان

رب

تكنولوجيا هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

ب ررب

تكنولوجيا جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

بث

طب وصحة جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

أخبار محلية تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

غا

طب وصحة حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز

أخبار محلية إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء



 
 





الأكثر مشاهدة