جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

الوكيل الإخباري- تُعد جرثومة المعدة من المشكلات الهضمية الشائعة التي قد تستمر أعراضها رغم العلاج، مثل الحموضة، الانتفاخ، وآلام البطن. ووفقًا للدكتور شريف حسين، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض ودعم الشفاء.

اضافة اعلان



أبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة:

المقليات والدهون: تُزيد التهيج وتُبطئ التعافي.

الأطعمة الحارة: مثل الشطة والقرفة.

الفواكه الحمضية: كالبرتقال والليمون.

الكافيين: القهوة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

الشوكولاتة: تحتوي على الكافيين والدهون.

الوجبات السريعة والمسبكات.

الأطعمة المالحة: مثل المخللات والجبن الحاد.



نصيحة:

الابتعاد عن هذه المأكولات مع تناول أطعمة خفيفة مثل الأرز، الزبادي، والبطاطا المسلوقة يُساعد في تسريع الشفاء وتحسين الهضم.