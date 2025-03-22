حالات ضرورية لخلع ضرس العقل

الوكيل الإخباري- يُعد خلع ضرس العقل من أكثر العمليات الجراحية شيوعًا، حيث يلجأ الكثيرون إليه عند التسبب في مشكلات صحية بالفم أو آلام شديدة لا يمكن تحملها. ولكن، متى يكون الخلع ضروريًا؟

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🔎 الحالات التي تستدعي خلع ضرس العقل:

1️⃣ عدم اصطفاف الضرس بشكل صحيح

عندما ينمو ضرس العقل بزاوية غير طبيعية أو في اتجاه خاطئ، فقد يضغط على الأسنان المجاورة، مما يسبب الألم وصعوبة في المضغ.

2️⃣ التهاب وتورم اللثة

إذا برز ضرس العقل جزئيًا، فقد تتراكم البكتيريا وبقايا الطعام تحته، مما يؤدي إلى التهاب اللثة، ورائحة فم كريهة، وصعوبة في فتح الفم. وقد تتطور الحالة إلى عدوى خطيرة إذا لم يُعالج.

3️⃣ ضروس العقل الملتوية

عند نمو ضرس العقل ملتويًا باتجاه اللسان أو الخد، فإنه قد يسبب قرحًا وألمًا شديدًا، كما قد يؤدي إلى تزاحم الأسنان المجاورة أو مشاكل في اللثة.

4️⃣ تزاحم الأسنان 📏

في حالة عدم توفر مساحة كافية في الفك، قد يبقى ضرس العقل مدفونًا تحت اللثة أو العظام، مما يؤدي إلى:

✔️ الضغط على الأسنان المجاورة

✔️ ألم شديد في الفك

✔️ احتمالية تشكل أكياس مملوءة بالسوائل أو الأورام التي قد تتطلب جراحة لإزالتها



⚠️ متى يجب زيارة الطبيب فورًا؟

✅ الشعور بألم مستمر في الجزء الخلفي من الفم

✅ انتفاخ أو التهاب اللثة حول ضرس العقل

✅ صعوبة في المضغ أو فتح الفم

✅ رائحة فم كريهة لا تزول بالرغم من العناية بالفم



📌 نصيحة: لا تتجاهل آلام ضرس العقل! إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، استشر طبيب الأسنان لتحديد ما إذا كان الخلع ضروريًا للحفاظ على صحة فمك. 🦷