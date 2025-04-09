حمى الفأر: خطر على الكلى وكيفية الوقاية منها

وتوضح الدكتورة فولغينا أن الفيروس المسبب لهذه الحمى مستقر تمامًا في البيئة الخارجية، مما يعني أنه في حال تعرض علب الطعام للتلف من قبل الفئران أو القوارض الأخرى، يجب التخلص من هذا الطعام فورًا وعدم تناوله. كما أن الحمى النزفية المرتبطة بهذه الحالة تتميز بالتهاب الأوعية الدموية والكلى، حيث يعاني الكلى بشكل خاص من هذه العدوى، مما قد يؤدي إلى تورم ونقص في كمية البول، بينما في مراحل أخرى قد تزداد كمية البول بشكل غير طبيعي.
لكن إذا تم التشخيص والعلاج في وقت مبكر، يمكن تعويض الضرر الذي يلحق بالكلى واستعادة وظائفها بشكل كامل.
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