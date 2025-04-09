حمى الفأر: خطر على الكلى وكيفية الوقاية منها

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة إيرينا فولغينا، الأستاذة المشاركة في قسم العلاج بكلية الطب بجامعة التعليم، إلى أن "حمى الفأر" قد تؤدي إلى القصور الكلوي في حال عدم علاجها بشكل سريع.

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وفقًا لها، تنتقل هذه الحمى عبر الطعام الذي تتناوله الفئران أو عن طريق البراز المتروك على العبوات. وبالرغم من أن الفئران لا توجد بكثرة في المدن، إلا أن سكان الأرياف يكونون أكثر عرضة للإصابة بها بسبب القوارض.



وتوضح الدكتورة فولغينا أن الفيروس المسبب لهذه الحمى مستقر تمامًا في البيئة الخارجية، مما يعني أنه في حال تعرض علب الطعام للتلف من قبل الفئران أو القوارض الأخرى، يجب التخلص من هذا الطعام فورًا وعدم تناوله. كما أن الحمى النزفية المرتبطة بهذه الحالة تتميز بالتهاب الأوعية الدموية والكلى، حيث يعاني الكلى بشكل خاص من هذه العدوى، مما قد يؤدي إلى تورم ونقص في كمية البول، بينما في مراحل أخرى قد تزداد كمية البول بشكل غير طبيعي.



لكن إذا تم التشخيص والعلاج في وقت مبكر، يمكن تعويض الضرر الذي يلحق بالكلى واستعادة وظائفها بشكل كامل.