دراسة تكشف صلة بين نقص المغنيسيوم وفرط نشاط المثانة

أفادت مجلة Scientific Reports بأن باحثين توصلوا إلى وجود ارتباط بين نقص المغنيسيوم وفرط نشاط المثانة، بعد تحليل بيانات أكثر من 28 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، جُمعت ضمن المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 2005 و2018.
ويُعرف فرط نشاط المثانة برغبة متكررة ومفاجئة في التبول يصعب التحكم فيها، ما يضعف جودة الحياة بشكل ملحوظ، فيما تظل أسبابه غير مفهومة بالكامل.
ولقياس العلاقة المحتملة، احتسب العلماء مؤشر نقص المغنيسيوم (MDI) للمشاركين وقارنوه بأعراض فرط نشاط المثانة. وأظهرت النتائج أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في هذا المؤشر ترفع احتمال الإصابة بالمرض بنسبة 9%. كما تبين أن الأشخاص ذوي المؤشرات المتوسطة والعالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 17% و20% على التوالي، مقارنة بذوي المستويات المنخفضة.
وأوضحت الدراسة أن الارتباط كان أوضح بين النساء، والمصابين بالسمنة، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، وكذلك غير المدخنين.
وقال الباحثون: "اكتشفنا ارتباطا مهما بين نقص المغنيسيوم وفرط نشاط المثانة لدى البالغين، وقد استمر هذا الارتباط حتى بعد احتساب عوامل متعددة، ما يشير إلى دور محتمل للمغنيسيوم في تطور المرض."
