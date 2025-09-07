دراسة تكشف ضرراً يسببه غسول الفم للشباب

وأوضحت الدراسة أن البكتيريا الفموية تلعب دوراً مهماً في تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساعد على تنظيم ضغط الدم، وتزداد أهميته مع التقدم في العمر.
في التجربة التي شملت 75 مشاركاً، أظهر كبار السن تحسناً في ضغط الدم بعد تناول عصير الشمندر الغني بالنترات، بينما لم يستفد منه الأصغر سناً بنفس الطريقة.
وحذّر الباحثون من الإفراط في استخدام غسول الفم، لما قد يسببه من خلل في التوازن البكتيري الضروري لصحة القلب والأوعية.
