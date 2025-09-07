الأحد 2025-09-07 02:14 م
 

دراسة تكشف ضرراً يسببه غسول الفم للشباب

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة من جامعة إكستر أن استخدام غسول الفم المطهّر يومياً لمدة أسبوعين قد يُقلل من تنوع البكتيريا الفموية المفيدة، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة الأوعية الدموية لدى الشباب، رغم عدم تأثيره على ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن البكتيريا الفموية تلعب دوراً مهماً في تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساعد على تنظيم ضغط الدم، وتزداد أهميته مع التقدم في العمر.


في التجربة التي شملت 75 مشاركاً، أظهر كبار السن تحسناً في ضغط الدم بعد تناول عصير الشمندر الغني بالنترات، بينما لم يستفد منه الأصغر سناً بنفس الطريقة.


وحذّر الباحثون من الإفراط في استخدام غسول الفم، لما قد يسببه من خلل في التوازن البكتيري الضروري لصحة القلب والأوعية.

 

