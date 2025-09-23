الثلاثاء 2025-09-23 01:49 م
 

طرق سهلة لرفع جرعة استهلاكك اليومي من الألياف

الوكيل الإخباري-  رغم أنها لا تحظى باهتمام كافٍ، إلا أن الألياف تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهاز الهضمي، وتحسين توازن بكتيريا الأمعاء، والوقاية من أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان. وتشير دراسات إلى أن معظم الناس لا يستهلكون الكمية اليومية الموصى بها، وهي 30 غرامًا. 

تشير اختصاصية التغذية كاتي ساندرز إلى أن الألياف، سواء القابلة أو غير القابلة للذوبان، ضرورية لتليين البراز، تقليل الإمساك، وتنظيم مستويات السكر والشهية.


لزيادة استهلاك الألياف بسهولة، ينصح بالآتي:
بدء اليوم بشوفان أو حبوب كاملة.
الإكثار من الخضراوات والبقوليات.
اختيار الخبز الأسمر بدل الأبيض.
تناول ملعقة من بذور الكتان.
تجربة الكيوي الذهبي لمعالجة الإمساك.
استبدال الوجبات الخفيفة الصناعية بخيارات غنية بالألياف.


الألياف ليست خيارًا إضافيًا، بل عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم على المدى الطويل.

 

الجزيرة نت 

 
 
