طرق سهلة لرفع جرعة استهلاكك اليومي من الألياف

تشير اختصاصية التغذية كاتي ساندرز إلى أن الألياف، سواء القابلة أو غير القابلة للذوبان، ضرورية لتليين البراز، تقليل الإمساك، وتنظيم مستويات السكر والشهية.
لزيادة استهلاك الألياف بسهولة، ينصح بالآتي:
بدء اليوم بشوفان أو حبوب كاملة.
الإكثار من الخضراوات والبقوليات.
اختيار الخبز الأسمر بدل الأبيض.
تناول ملعقة من بذور الكتان.
تجربة الكيوي الذهبي لمعالجة الإمساك.
استبدال الوجبات الخفيفة الصناعية بخيارات غنية بالألياف.
الألياف ليست خيارًا إضافيًا، بل عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم على المدى الطويل.
-
أخبار متعلقة
-
ودّع الانتفاخ.. نصائح سهلة لهضم مريح بعد الأكل
-
8 خدع تسويقية ترتدي قناع النصائح الصحية على منصات التواصل الاجتماعي
-
دراسة: ضرب الكرة بالرأس قد يؤثر سلبًا على الذاكرة والتفكير
-
5 أطعمة لا تطهى مباشرة من الفريزر
-
دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية
-
طريقة غريبة لتخفيف الألم دون استخدام الأدوية
-
ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟
-
اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟