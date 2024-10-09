عادة غذائية ضارة تدمر مفاصلك.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر تتراجع صحة المفاصل، بالإضافة إلى ذلك هناك العوامل الكثيرة التي تؤثر على صحة المفاصل، مثل تناول نظام غذائي غير صحي، واتباع عادات سيئة مثل عدم الاهتمام بممارسة الرياضة.



وتمثل تلك العادة الغذائية الغير صحية ملح الطعام، إذ يؤدي الإكثار من استهلاك ملح الطعام إلى اختلال توازن المحلول الملحي في الجسم، ما يؤثر سلبا في المفاصل. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي الغلوتامات أحادية الصوديوم المستخدمة في الأطعمة إلى تفاقم ألم والتهابات المفاصل.



أما الوزن الزائد، يشكل ضغطًا إضافيا على المفاصل، ما قد يؤدي إلى تآكلها وتطور المرض لأنه حتى زيادة الوزن بمقدار 5 كيلو جرام يزيد الثقل على المفاصل بمقدار 30 كيلوجرام. كما يجب أن نعلم أنه ليست جميع أنواع النشاط البدني مفيدة للمفاصل. فمثلًا يمكن أن يسبب الجري ضربات انضغاطية تؤثر سلبًا في المفاصل والعمود الفقري.



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