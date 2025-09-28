عادة يومية بسيطة تحميك من الوفاة المبكرة والخرف

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 57 بحثاً من أكثر من 10 دول بين عامي 2014 و2025، لتصبح أكبر مراجعة علمية من نوعها.
وأكد الباحثون أن الوصول إلى 7000 خطوة هدف واقعي لمعظم الناس، وأن الفوائد الإضافية بعد هذا الرقم محدودة نسبياً.
كما شددت الدراسة على أن الزيادات البسيطة في النشاط البدني تعود بفوائد صحية، مشيرة إلى أهمية تحديث الإرشادات الصحية لتكون أكثر قابلية للتطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
هل يسبب واقي الشمس نقص فيتامين D؟ إليك الحقيقة
-
أيّها أكثر صحّة؟ القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلّجة؟
-
لماذا نشعر بالخمول في الخريف؟ وكيف نستعيد الطاقة؟
-
لماذا يجب أن تهتم بشرب الماء يوميًا؟ فوائد لا يمكن تجاهلها
-
الزبادي يقلل الالتهابات بعد التمارين الرياضية
-
هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟
-
مفاجأة صادمة.. كيف يعبث هاتفك الخلوي بأحلامك؟
-
ألوان الخريف في طبقك.. فواكه تحمي قلبك وتحافظ على صحتك