عادة يومية بسيطة تحميك من الوفاة المبكرة والخرف

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة واسعة قادتها جامعة سيدني أن المشي 7000 خطوة يومياً يكفي لتحقيق فوائد صحية ملحوظة، منها تقليل خطر الوفاة المبكرة، وأمراض القلب، والخرف، مما يقلب المفهوم الشائع بضرورة السير 10 آلاف خطوة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 57 بحثاً من أكثر من 10 دول بين عامي 2014 و2025، لتصبح أكبر مراجعة علمية من نوعها.


وأكد الباحثون أن الوصول إلى 7000 خطوة هدف واقعي لمعظم الناس، وأن الفوائد الإضافية بعد هذا الرقم محدودة نسبياً.


كما شددت الدراسة على أن الزيادات البسيطة في النشاط البدني تعود بفوائد صحية، مشيرة إلى أهمية تحديث الإرشادات الصحية لتكون أكثر قابلية للتطبيق.

 

