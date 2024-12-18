كيف تتخلص من غازات البطن بسرعة؟

الوكيل الإخباري- علاج غازات البطن من المشاكل الصحية غير المريحة التي تسبب انتفاخ البطن، والشعور بألم وأعراض متعبة للمصاب، وهناك العديد من الأسباب والأعراض وطرق العلاج المرتبطة بغازات المعدة .



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علاج غازات البطن عن طريق القيام بهذه النصائح

علاج غازات البطن يتم أيضا عن طريق إتباع الشخص بعض الأمور والنصائح التي تساعد في العلاج، ومنها:

-تقليل تناول المشروبات الغازية.

-عدم الإكثار من تناول الطعام أي عدم الشعور بالشبع التام، أترك جزء في معدتك للماء والنفس.

- اختيار طريقة الطهي السليمة التي تقلل من انتاج الغازات، ومن أفضلها سلق الطعام.

-تجنب بعض العادات كالإفراط في تناول نوع أو أكلة معينة قد تتكون من خليط يتسبب في زيادة انتاج الغازات بشكل عام، فالطعام المتنوع أفضل بكثير.

-تناول من 8 إلى 10 أكواب من السوائل يوميا مما يساعد على انتظام حركه الأمعاء وتجنب شرب الماء أثناء الأكل لأنه يزيد من الانتفاخ.

-تجنب الشخص تناول الطعام سريعا حيث ينبغي المضغ جيدا.

-هناك بعض الأدوية والانزيمات التي تساعد على الهضم السليم والسريع دون مشكلات في الإخراج أو تكون للغازات، كأقراص الفحم وبعض الإنزيمات الهاضمة ويجب أن تؤخذ مثل هذه الأدوية من خلال إشراف طبيب .

-الاهتمام بتنظيم الوجبات الغذائية وتناول الطعام الصحي.

-البعد عن تناول كميات من الطعام كثيرة والنوم مباشرة بعدها.